¿Se ha cansado de Vox el Govern de Prohens?

¿Es posible que el Govern de Marga Prohens se haya cansado realmente de Vox después de todo el camino recorrido juntos? ¿Hay que tomarse en serio las palabras del vicepresidente Costa advirtiendo a la formación ultraderechista de que prefiere prorrogar los próximos presupuestos antes de traspasar lo que considera líneas rojas? ¿No será que después de la amnistía urbanística en rústico, el plan de libre elección de lengua, el descafeinado decreto de contención turística o la próxima derogación de ley de Memoria Histórica ya no quedan líneas rojas y el papel del socio preferente ha dejado de ser relevante?

Sin embargo, no dejan de resultar chocantes las sobreactuadas muestras de hartazgo del portavoz del Govern con Vox, por quien debería mostrar algo de gratitud, pues ha sido precisamente la formación y sus supuestas exigencias las que le han permitido sin demasiados problemas al Ejecutivo justificar determinadas políticas propias que en solitario le hubieran desgastado más. Desde las medidas de calado ya citadas, a otras actuaciones puntuales, como la legalización del campo de polo de Campos escondida en la ley de macrogranjas o la enmienda incluida en el decreto de vivienda para solventar los problemas de inundaciones en el parking de un particular llamado Rafa Nadal, actuaciones ambas con un único padre, pero atribuidas a Vox por si Heidi o alguna alma cándida estaba dispuesta a tragar sin objeciones.

Valla ubicada cerca de la rotonda de Can Blau en Palma. / Manu Mielniezuk

Significa también esta advertencia del vicepresidente y su predisposición a prorrogar los presupuestos que desde el punto de vista legislativo las novedades serán a partir de ahora menores y que PP y Vox entran en fase preelectoral. Los dos partidos han inaugurado esa etapa con vistas a las autonómicas de 2027 en el caladero de votos de la crisis migratoria, siempre rentable para las políticas populistas. A la presidenta Prohens el reparto de menores menores migrantes le permite enfrentarse cada día al inmóvil Gobierno de Pedro Sánchez, posponiendo las soluciones propias y aprovechando el endurecimiento de la política migratoria del PP nacional. Y a Vox, lanzar una campaña de trazo grueso en vallas publicitarias mallorquinas con una imagen que contrapone a dos mujeres, una de ellas con burka, preguntando al interlocutor: ¿Qué España prefieres? Y añadiendo: «Nosotros lo tenemos claro». Vox nunca tiene dudas. Nos podemos ir preparando.