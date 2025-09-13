Un nuevo impulso necesario para el Régimen Especial de las Illes Balears

El Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) es ese gran desconocido que hace un excelente y silencioso trabajo por los ciudadanos de nuestras islas. Desde hace décadas, impulsa diversas medidas con el objetivo de paliar los efectos que la insularidad tiene sobre nuestra economía. La más conocida es, sin duda, el descuento de residente en los vuelos, pero hay muchas iniciativas más que aumentan la competitividad de nuestras empresas y benefician notablemente a nuestra economía, a las que hay que añadir todas las incluidas en el Régimen Fiscal, en vigor desde 2023.

Pero ha llegado el momento de reformar nuestro REIB. Y, por eso, el Partido Popular de las Illes Balears ha presentado una proposición de ley en el Parlament autonómico para darle un nuevo impulso a la ley que más reduce los efectos de la insularidad. ¿Qué proponemos? En primer lugar, unificar el REIB con el Régimen Fiscal en una sola ley. De esta manera, eliminamos de un plumazo la fecha de caducidad del Régimen Fiscal —que el Govern de Armengol concedió para el 31 de diciembre de 2028— y establecemos su renovación automática.

En segundo lugar, adaptamos nuestro REIB a las necesidades que tienen hoy los ciudadanos de las Illes Balears. Por un lado, ampliamos la reserva de inversiones a la promoción o rehabilitación de viviendas que se dediquen al alquiler. El objetivo es claro: poner más vivienda disponible para los residentes en nuestras islas. Por eso, planteamos ayudas a la promoción o rehabilitación de viviendas protegidas o de precio limitado que la empresa promotora destine al alquiler. Y, además, contemplamos incentivos a la compra, promoción o construcción de viviendas para incluir de forma novedosa en el mercado del alquiler, siempre y cuando no exista vinculación directa o indirecta con el arrendador.

Y serán viviendas para los residentes en las Illes Balears. Por eso contemplamos, de forma explícita, que «en ningún caso» se pueden beneficiar de estas ayudas las viviendas destinadas a alquiler vacacional.

También tenemos claro que el futuro de nuestras Islas pasa por la innovación, como palanca clave en la transformación económica de las Illes Balears. Por eso, incluiremos una nueva deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que se realicen en nuestro archipiélago.

Y finalmente, haremos cumplir la normativa vigente en materia de residuos para obligar al Gobierno de España a incluir cada año en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para financiar el coste adicional que supone el traslado de residuos a otra isla o a la península.

De este modo, ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular de las Illes Balears toma la iniciativa. Si el Parlament aprueba nuestra propuesta, la proposición de ley llegará al Congreso de los Diputados. Desde aquí, animo a todos los representantes políticos de las Illes Balears a apoyar esta mejora sustancial para todos los ciudadanos de nuestras islas. Es el momento de darle un nuevo impulso a nuestro REIB.