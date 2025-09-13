Los límites de la genialidad, por Àlex Volney. / A.V.

Casi todos los caminos llevan a Llull. Unos más rectos y lineales y otros no tanto o de rebote. Muchos escritores, poetas y sobre todo pintores de épocas y movimientos diferentes lo han vivido. Parece ser que en diferentes corrientes libaron del iluminado aunque los tiempos y la estética ordenasen hacerlo muy mimetizados.

Salvador Dalí llegó al beato y filósofo mallorquín (en el SXIII sinónimo absoluto de catalán) de la mano del filósofo Francesc Pujols, no llegó por sí solo. En cambio, y muy por otro lado, Joan Miró llegó el solito inspirado por el místico y con muchísimos puntos de coincidencia, sin intermediarios. Así lo ha corroborado la historiadora del arte y ensayista Montserrat Farràs de Castellarnau en su reciente Microcosmos Mironià vs Microcosmos Lulià donde coge de la mano a dos figuras universales con ochocientos años de distancia entre ellos.

Miró llegó a París mucho antes que Dalí y ambos ocho siglos más tarde que Ramon Llull. Los dos pintores del siglo XX que son las principales aportaciones catalanas al surrealismo, parten de la naturaleza para prácticamente volver y permanecer en ella. «Aquest pagès tan fresc i tan bonic» era el joven Miró recién llegado a la capital francesa, según el también novato corresponsal J. Pla: «Un dia va entrar un xicot baixet, grassonet, rosat, enravenat, molt ben vestit…tendre i fi…unes galtes admirablement afaitades i saludables…el rellotge de polsera li marcava l’hora exacta…».

Estas reuniones de los surrealistas dieron para mucho y para mucha teorización. En un momento que Dalí se encontraba en Cadaqués bajaron un grupo de literatos y artistas franceses, el poeta Paul Eluard en cabeza y una señora llamada Gala que era su esposa. La injusta y fácil teoría planiana insinúa que del escándalo del automático enamoramiento de Gala con Dalí y Dalí con Gala surge la consagración mironiana por el vengativo y resentido bardo francés que presuntamente pistoneó la carrera de Miró, ante su rival ampurdanés, en esta estrambótica versión de la evolución del joven pintor. Una de las versiones más curiosas para blanquear el eterno acoso de Dalí a Miró del que se mofaba a la mínima ocasión y obsesivamente.

Dalí bebía de la ciencia o de las matemáticas. Miró mucho más de la filosofía y de los poetas, su lenguaje es muy similar. Al crecer el caracol recién nacido y al expandirse el caparazón va desarrollando cámaras, cada una de ellas la suma de las anteriores al igual que los números en la sucesión de Fibonacci. Tanto Miró como Dalí, mucho más el segundo recreándose en lo ultralocal, van a pillar lo que tienen más a mano y eso está obviamente en el grupo Echinoidea con el erizo de mar, las garotes o garoines en catalán, (orízios en Asturias donde también hay una gran tradición culinaria). En Mallorca ya somos pocos los que recordamos meriendas en las mismas rocas consumiendo las gónadas de este ser vivo hoy protegido escrupulosamente en todo el archipiélago. Buñuel filmó un corto con la família Dalí, Menjant garotes, en Cadaqués.

Les aconsejo pasen unos días en la Costa Brava, de Cotlliure a Blanes, y de enero a marzo aprovechen la campaña de la «Garoinada» que es el excelente entrante del menú de muchos hoteles y restaurantes que en la costa ampurdanesa se ponen de acuerdo sustentando esta tradición milenaria. Un tiempo era aconsejable comerlos en la orilla, hoy regarlos con vino blanco puede paliar el llevarlos a la mesa.

Joan Miró lo tiene entre sus objetos y en algunas obras los va situando en sus particulares firmamentos. Salvador Dalí irá mucho más lejos y por motivos culturales y geográficos evolucionará incorporando este elemento ultralocal para resituarlo en lo más universal de sus lienzos. Pero la mala leche también lo es… universal y de la enfermiza competitividad, o a veces la envidia, también salen genialidades. Para ridiculizar a los artistas que utilizaban máquinas Dalí creó «el último experimento» que hasta saldría en el Nodo hablando de los ensayos en el terreno pictórico, todo en un tono claramente provocador. En Port Lligat, 24 de noviembre de 1957, en el patio de su casa y motivado por la obsesión contra el otro genio, enseñó a unos amigos médicos cómo un erizo de mar vivo y rociado con limón, habiéndole puesto en las púas una ramita delicadamente, reaccionaba «produciendo unos delicados dibujos que Miró envidiaría». Así burlándose del pincel de tres pelos que utilizaba Joan.

«Debido a su automatismo biológico los erizos son capaces de realizar obras de arte abstracto y así rivalizar con los pintores…» La verdad es que sin ir más lejos el esqueleto del animal cuenta con una compleja estructura y musculatura protráctil que es la llamada linterna de Aristóteles (esa parte que sería la boca) formada por cinco dientes y el esqueleto que con esa musculatura la mantiene y le da soporte. Al margen de los problemas que pueden acarrear sus púas, este ser en la medicina china es alternativa contra el asma. Fuente de proteínas y minerales, afrodisíaco y vigorizante que en el templo de su pequeño caparazón alberga el preciado tesoro color naranja. Quizás Dalí envidiaba algo más en Joan Miró no relacionado con lo artístico, pero la cuestión es que de ese irracional odio contra el otro catalán universal surgen divertidos momentos de lucidez, algunos reflejados en sus 50 secretos mágicos para pintar (1950) un libro fabuloso hoy completamente agotado.

Irónicamente y con dos esqueletos del mismo a modo de anteojos el genio llegaba a saber cuándo debía dejar de trabajar un cuadro. Sí, además en el secreto número 11 argumenta: «Tome el esqueleto de un erizo de mar… contra la obertura pentagonal de la linterna de Aristóteles fije la cara cóncava de una lente de cristal con un poco de cera…perfore un agujero lo suficiente como para ajustar por él un tubito con una lupa. Verá usted entonces, por primera vez en su vida, el interior de una de las más bellas cúpulas naturales que le ha sido jamás dado a contemplar a criatura humana alguna…». El centro de esa cúpula lo compara con el Panteón de Roma como ese abuelo que te acerca la caracola al oído y te sugiere que escuches la ira de Poseidón, ese mismo rudimentario artilugio turístico donde pestañeaba la Catedral o el Castillo de Bellver. Es casi seguro, dicen, que no había drogas de por medio. Luego el complicado era Miró y «lo Foll» el visionario Ramon Llull.