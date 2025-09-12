Opinión | Tribuna
Ares Fernández
Trencar el silenci per salvar vides
El suïcidi és, avui, la segona causa de mort externa a Espanya, la primera si parlam de joves. El 2024, més de 3.800 persones posaren fi a la seva vida: una mitjana de 10 cada dia. Darrere cada xifra hi ha un nom, una història, una família sencera colpida per un dolor immens. Jo ho sé bé, perquè l’any 2018 el meu pare va prendre aquesta decisió. Des d’aquell dia, el buit i la ferida m’acompanyen i m’acompanyaran sempre.
Aquesta és la primera lliçó: la ferida no cicatritza mai del tot. Aprens a conviure-hi, aprens a caminar amb ella, però forma part de tu per sempre. El dol és un camí duríssim, i només es pot recórrer si hi ha acompanyament, professional i personal. Perquè la temptació de tancar-se en un mateix és molt gran. Et convences que ningú podrà entendre el teu dolor, que és únic, i caus en un pou de soledat. Però d’aquest pou se’n pot sortir, i se’n surt quan acceptes les mans que s’estenen per ajudar-te: les d’amics, família, professionals, persones que, malgrat tot, decideixen caminar al teu costat.
El silenci no és mai l’opció. Hem d’aprendre a parlar-ne, a visibilitzar, a trencar amb l’estigma. Som una societat que massa sovint amaga les fragilitats, que ens veim empesos a mostrar només els moments feliços de la vida, com si fos possible viure sense dolor. I això ens fa més solitaris. Necessitam, en canvi, una societat més empàtica, més honesta, que ens permeti mostrar-nos vulnerables, plorar, expressar el malestar sense sentir-nos culpables. Perquè no és cert que una persona que es lleva la vida no vulgui viure: el que passa és que viure li fa massa mal, li és insuportable.
Aquest és, potser, el drama més punyent quan parlam del suïcidi juvenil. Cada vegada són més els joves que, amb tota la vida per endavant, senten que deixar de viure és millor que continuar patint. 209 menors de 25 anys prengueren aquesta decisió el 2024. Què falla a una societat perquè un adolescent arribi a aquesta conclusió? Com és possible que, en l’etapa de les il·lusions i les oportunitats, algú arribi a pensar que no hi ha més sortida? No ens podem permetre normalitzar aquesta realitat. És urgent aturar-la. Perquè sí, el suïcidi es pot prevenir.
Hem de garantir que els familiars i supervivents rebin un suport sostingut en el temps, més enllà del moment d'emergència
La prevenció del suïcidi ha de ser una prioritat de salut pública. Cal reforçar els recursos en salut mental, garantir la presència de psicòlegs i psicòlogues als centres de salut i als centres escolars, millorar la detecció precoç i establir protocols específics per a cada àmbit. Necessitam equips especialitzats en prevenció, professionals formats de manera continuada, i una coordinació real entre els serveis sanitaris, socials i educatius. I, molt especialment, hem de garantir que els familiars i supervivents rebin un suport sostingut en el temps, més enllà del moment d’emergència. El Pla estatal de prevenció 2025–2027 és un pas endavant, però cal que les Illes Balears actualitzin i reforcin els seus protocols i la planificació pública per avançar amb més ambició. No hi ha excuses. No podem oblidar que darrere cada número hi ha una vida que es pot salvar si actuam a temps.
Ara bé, els problemes de salut mental no es resolen, ni tan sols, amb un psicòleg a cada casa. Les polítiques públiques han de lluitar contra la precarietat que viuen tantes persones: la manca d’un habitatge, salaris i condicions laborals indignes, serveis públics que no garanteixin una vida saludable i temps de qualitat per a la família per a tothom, i una societat que no és del tot segura per a les minories. Sense abordar la desigualtat o la discriminació estructural, no resoldrem de veritat els problemes de salut mental i, per tant, tampoc les seves conseqüències més extremes.
El 10 de setembre és un recordatori col·lectiu, però no pot ser només una data al calendari. És un compromís amb totes les persones que sofreixen i amb totes les famílies que carreguen amb aquest dolor. És la crida a construir una societat que no jutgi, sinó que acompanyi. Una societat capaç de veure més enllà de les aparences i de donar la mà a qui més ho necessita. Sé cert que molts continuarem creient en la utopia. Amb l’esperança de construir una comunitat més empàtica, menys aïllada, més humana.
