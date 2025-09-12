Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
El patrimoni que s’esvaeix
Cada cop més és habitual que pobles i barris amb un caràcter definit per la tradició i els materials propis, es vegin envaïts i desgraciats per estils moderns
El patrimoni és l’herència que rebem de les generacions passades. Pot ser material o immaterial. Del segon hi ha una part que es conserva: el que envolta les festes, probablement perquè la bauxa és universal. Fenòmens com la Sibil·la han evolucionat cap a l’espectacle. En part propiciat per la declaració com a patrimoni de la humanitat, moment en el qual les institucions començaren a passejar-la arreu d’Europa sense cap lògica ni sentit. Però també per la ràpida secularització de la societat. És habitual veure esglésies que la nit de Nadal es buiden a mitges després del profètic i temible cant.
Encara més perillosa i preocupant és la caiguda en l’ús de la llengua catalana. Dos factors hi influeixen. Un és l’allau de nouvinguts que viuen en guetos separats on es parla anglès, alemany, àrab o exclusivament castellà. L’altra són les campanyes de desprestigi que es llancen des de grups polítics i socials que, a la vegada que neguen l’existència d’un idioma propi de les illes, volen anihilar-ho.
Aquest article està pensant des de fa setmanes per parlar de l’altre patrimoni: del material. Mallorca gaudia d’un paisatge privilegiat, que ja a quasi ningú importa. Els depredadors propis i cada cop més vinguts de fora només hi veuen doblers. Compten amb la complicitat des de fa dècades d’unes autoritats autonòmiques i locals, no importa el color, que han posat estora vermella a qualsevol que anunciava que venia a crear riquesa. En realitat era com aquella imatge, probablement falsa, dels conqueridors que canviaven quincalla per or i argent. Aquí ens donen ciment a canvi de platges, muntanyes i arbrats.
Per descomptat, els predadors no respecten ni la imatge de la Mallorca ja establida. Cada cop més és habitual que pobles i barris amb un caràcter definit per la tradició i els materials propis, es vegin envaïts i desgraciats per estils moderns. Benvinguts són a nuclis urbans nous, però suposen un embolic en els tradicionals.
Arribam al rovell de l’ou. I què feim amb el patrimoni arquitectònic secular? En general, el menyspream. Un exemple clar i llampant és el de Can Serra de Palma, prop de la plaça de sa Quartera. És el casal gòtic més important de la ciutat. És de propietat pública des de fa dècades. Periòdicament, s’anuncia que es demanaran doblers de l’ecotaxa per restaurar-lo, per convertir-lo en museu d’arts decoratives o amb el que sia. La realitat és que el seu deteriorament és evident i cada dia que passa s’agreuja. Sembla que, lluny de mostrar interès en la seva conservació, les autoritats preguen perquè col·lapsi. Deixaran caure unes llàgrimes davant els mitjans i faran una rialla al darrere.
Pensem en el que ha succeït amb bona part dels casals del centre de Palma. S’han convertit en hotels de luxe fins al punt de crear una bombolla de preus. Aquells que aspiren a mantenir la seva essència, en lloc de rebre suport de l’administració, es troben entrebancs de tota mena. Mesos enrere, vaig recórrer el casal de Can Vivot amb el guiatge de Pedro Montaner. Els orígens de l’actual edifici són del segle XVI, amb reformes posteriors, i és Bé d’Interès Cultural des de 1995. Conserva l’essència dels casals: un patí formós, estances de la planta noble decorades amb centenars de pintures necessitades de restauració, una rica biblioteca, les dependències curioses del personal de servei –la família en el llenguatge de l’època–. La preservació d’aquest tresor no hauria de ser qualque cosa més que un objectiu personal de la propietat?
S’inverteix en rehabilitació de patrimoni. És cert. Però les administracions no arriben per tot i pocs d’aquells que s’enriqueixen a l’illa han sentit la necessitat de participar en la seva preservació. Això sí, quan les demanaren doblers per construir un nou iot per a Joan Carles I, la majoria corregueren per fer-se la foto, però quants d’ells inverteixen per preservar l’herència comuna? Entre aquells que només hi veuen doblers per a la seva butxaca i els indiferents, el futur és ben negre.
