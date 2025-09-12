Manual de dictador (2)

Bolsonaro trató de revocar fallidamente las elecciones que perdió ante Lula en 2022. Igual que hizo Trump en 2020. La diferencia es que el americano tiene sangre bávara y el brasileño es hombre de sangre caliente y ascendencia africana, por lo que ideó un plan con mucho vudú. Hasta que un juez investigó los hechos y salieron a la luz. Entonces hasta el más curtido entró en pánico y modo «lo voy a contar todo». No porque se arrepintiese, sino porque trató de minimizar su pena. Fue el coronel Mauro Cid, secretario de Bolsonaro, quien detalló al fiscal las tripas del complot.

Bolsonaro, ministros, asesores y el general Fernandes urdieron el plan días después de las elecciones. Arrancaba con el relato trumpiano de que las máquinas electorales eran defectuosas, que inflaron los votos de Lula y resto de memeces. Pero fueron más allá, según acreditan las pruebas encontradas en el móvil del general Mario Fernandes, redactor del surrealista documento titulado Extinción de la fórmula ganadora. Pasaba, según revelan las pruebas de la fiscalía, por envenenar o matar con explosivos a Lula y al vicepresidente, Gerardo Alckmin, y encarcelar y luego asesinar en prisión al juez Alexandre de Moraes: El magistrado que bloqueó la campaña en redes sociales que arengaba a derrocar a Lula y dio lugar a la acampada bolsonarista frente a los cuarteles instando a la sublevación militar. Posteriormente, asaltaron el Congreso Nacional. Como los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio. Pero en su segundo mandato Trump los indultó a todos: incluyendo narcotraficantes, condenados por violencia de género, asalto con armas, trata de blancas, etc.

Bolsonaro se defiende argumentando que sólo «buscó fórmulas constitucionales» para mantenerse en el poder tras perder unas elecciones que «le fueron robadas». Como Trump. Y como se sentía invulnerable guardó una copia del plan, pero la policía lo encontró en el registró que practicó en su domicilio y ni a ellos ni al fiscal les convenció lo de «fórmulas constitucionales» que pasaran por envenenar políticos y asesinar jueces.

El general Fernandes, otro prócer, alega en su defensa que «no eran más que reflexiones». Causticas, añadiría. Se lo llevó impreso a Bolsonaro y lo reimprimió un mes después en las mismísimas oficinas presidenciales. Las «reflexiones» debieron ser largas en el tiempo y espesas. Contaron con el apoyo del comandante de la Armada de Brasil y el rechazo absoluto de los líderes del Ejército y la Fuerza Aérea. Por tanto, Bolsonaro y resto de golpistas tuvieron que recular y, en la actualidad, se enfrentan a un juicio con mal pronóstico porque tras dos años de investigaciones se acumula una contundente carga probatoria: manuscritos, mensajes de texto y voz, testificales de golpistas, etc.

Dios los cría y ellos se juntan y son incondicionales e irredentos al desaliento. Por lo que, Eduardo, hijo de Bolsonaro residente en los Estados Unidos, ha estado dos años presionando a Trump para que intercediese por su padre. Y el aprendiz de dictador lo ha hecho imponiendo aranceles del cincuenta por ciento a las importaciones brasileñas que sólo revertirá si la Corte retira los cargos contra el colega golpista. Bolsonaro, por su parte, moviliza a sus millones de seguidores para presionar a Lula. Vocifera que sólo una amnistía pondrá fin a los aranceles americanos. Además, los diputados bolsonaristas están impulsando un proyecto de ley con la intención de indultar a quienes asaltaron el Parlamento brasileño.

La cuestión es que la economía brasileña está sufriendo serios problemas que se verán seriamente agravados si Bolsonaro resulta condenado porque Trump ha amenazado con incrementar la presión comercial si ese fuese el resultado del proceso. Lo anterior daría lugar a graves desórdenes públicos que probablemente ya están descontados en la estrategia del dúo calavera.

Es lo que pasa cuando alguien sin escrúpulos llega al poder. Que las consecuencias son imprevisibles y las pagan partidarios y rivales, a partes iguales. Porque cuando se inventó la democracia no se previó que todos los jugadores no asumirían las reglas. Salvo en la parte que les conviniese.