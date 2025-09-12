Ciegos, pero firmes

Sumar, representado por la atrabiliaria Yolanda Díaz, no ceja de perder apoyos por mucho que exija; ese es el estilo de la doña, a la derecha, que se avenga a la necesidad histórica de reducir la jornada laboral. Los sindicatos CCOO y UGT convocan manifestaciones en los alrededores del Congreso para conminar a los diputados del PP, Vox y Junts, a que aporten los argumentos contrarios a la reducción de las horas de trabajo. No encuentran explicación a la negativa de trabajar menos horas para poder vivir mejor, más felices. ¿Pero cómo es posible que se nieguen a la inevitabilidad histórica del progreso? Cuentan con todo el apoyo del PSOE, pero, ay, la malvada derecha se opone; como reconoció Yolanda en un momento de debilidad: es que la mayoría del Congreso es de derechas; ¡pero si el Gobierno es de izquierdas! No me cabe ninguna duda de que, si Junts no temiera enfrentarse a su base electoral, no dudaría en votarla si a cambio, se le ofreciera a Cataluña un sistema judicial propio; el nacionalismo está por encima del enjuague capitalista. Lo curioso sobre todo este tema es que ninguna fuerza de la derecha ha expresado claramente la motivación de su rechazo a tanta felicidad, y eso que es muy clara. En primer lugar, si estuviera tan claro que está al alcance de la mano, ¿por qué, en vez de 37,5 horas semanales, no promueve la semana de 35, o de 30 horas? La razón, que no pueden entender gentes tan versadas en el funcionamiento de la economía, es un concepto que les produce arcadas: la productividad. Son conceptos muy tontos: a mayor productividad, mayor competitividad; a mayor competitividad, mayor crecimiento económico; y a mayor crecimiento, mayor empleo. Ah, esto es el nefando mercado. Pues sí. La autarquía ya la intentó el dictador Francisco Franco. Con los resultados sabidos en la posguerra: hambre, pobreza, paro.

Pero, ¿dónde estamos en relación a nuestro entorno? España lidera desde hace mucho el nivel de desempleo en toda la Unión Europea, más del 10%, aunque nuestra economía vaya como un cohete, según nuestro gran estadista. No lo pueden creer nuestros jóvenes. El combustible que impulsa el cohete no es la demanda interna de los españoles, sino la de los inmigrantes llegados los últimos años. Vivienda, empleos de calidad y sueldos dignos son sueños inalcanzables para una inmensa mayoría de jóvenes cuya formación no les garantiza una vida digna. Una reducción de jornada manteniendo el mismo salario, supondría mayores costes laborales, menor productividad y menor competitividad de nuestras empresas en el mercado internacional. Quizá las grandes empresas podrían asumirla; las pequeñas y los autónomos, los que dan más empleo, no. El reto para la economía no es conseguir competitividad por bajos salarios, sino por incremento de la inversión en tecnología. Para eso, necesitamos también inversión de capital extranjero en España. Y, para ello, disponer de una seguridad jurídica de la que no disponemos (ocupamos el puesto 24 del ranking mundial), como se ha visto con la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell, el traslado de Ferrovial a Países Bajos, el intervencionismo regulatorio de la economía, como el causante del apagón, el caos ferroviario, el enfrentamiento institucional, las 100.000 casas ocupadas, por no hablar de la jungla de regulación legislativa autonómica, tributaria y administrativa. Un Estado ineficiente y una sociedad polarizada.

Dimite Bayrou, el jefe del Gobierno francés al perder una moción de confianza. Le sustituye Sebastien Lecornu. Bayrou, que, después de que Macron hubiera impulsado la elevación de 62 a 64 años en la edad de jubilación, proponía la supresión de dos días festivos, la congelación de las pensiones, ayudas sociales y salarios de funcionarios y el despido de 3.000 trabajadores públicos, ha dicho adiós. No sin advertir al bloqueo de sus medidas por la derecha y por la izquierda: «Tenéis el poder de echar al Gobierno, pero no podéis borrar la realidad; los jóvenes llevan sobre sus espaldas una carga de miles de millones de euros que deben ser devueltos». Francia, con un PIB de 3,16 billones de dólares tiene una deuda del 114% del PIB, un déficit del 5,8%, un crecimiento rácano del 1,1%, y un gasto público del 57% del PIB. La situación de España no es muchísimo mejor, un PIB de 1,72 billones de dólares, una deuda del 104% del PIB, un déficit del 3,15% tras la dana de Valencia, un crecimiento del 3,2% debido a la inmigración y un gasto público del 45,4% del PIB. Macron pretendía, quizá todavía lo pretende, si no revertir, sí al menos ralentizar la caída en picado del Estado de bienestar. Ni la derecha liberal ni la extrema derecha de Le Pen, ni el partido socialista, ni mucho menos la Francia insumisa de Bélenchon han presentado un programa alternativo al de Macron. Porque no existe. Tanto desde un extremo político como de su contrario ya solo existe la pulsión del poder. Se atribuye a Galileo Galilei la frase «e pur si muove» después de abjurar de su teoría heliocéntrica ante la Santa Inquisición; pero, al final, la realidad se impuso, como va a imponerse en el futuro, pero con movimientos tectónicos más destructivos.

Merz acaba de decir a los alemanes que no se puede mantener el actual Estado de bienestar. Toda una época se está derrumbando. Trump en EEUU, y una nueva alianza entre China, Rusia, Corea del norte y sus dictaduras aliadas se visualiza en el impresionante desfile militar en Pekín, presagiando un nuevo orden mundial en el que Europa apenas cuenta. Europa, que hace un siglo era la principal potencia económica, suponiendo casi el 50% de la economía mundial, languidece ahora con apenas el 14,8%. Ningún partido político se atreve a decir la verdad porque decirla equivale al suicidio político. Este es el resultado de una época en la que se ha pretendido vivir de espaldas a la realidad acumulando una impresionante deuda que pagarán los jóvenes y las futuras generaciones. El balneario europeo se está desmoronando entre la cobardía de sus clases dirigentes, el caos civilizatorio de la inmigración descontrolada y el peligro del islamismo. El remedio apuntado por los extremos no es otro que la pérdida de las libertades. Entretanto, fascinados por la doctrina progresista, ciegos a la realidad, pero firmes en la determinación, vamos camino a la perdición.