Opinión | Tribuna
President del Consell de Mallorca
El 12 de setembre: una Diada per reafirmar el nostre orgull de ser mallorquins
El 12 de setembre, les mallorquines i els mallorquins celebram la nostra Diada, el dia que ens recorda qui som, d’on venim i cap on volem anar. L’any passat vàrem complir amb el nostre compromís: retornar la Diada de Mallorca a la seva data històrica, aquella que mai no s’hauria d’haver canviat. I enguany és la consolidació d’aquest retorn.
El 12 de setembre és la data en què el rei Jaume II, el 1276, va jurar la Carta de Privilegis i Franqueses. Un moment decisiu que va marcar el naixement de la Corona de Mallorca i que posà les bases del poble que som avui. Celebrar la Diada és, per tant, celebrar la nostra història i reafirmar la nostra identitat.
Enguany dedicam la Diada de Mallorca a un símbol universal de la nostra terra: El pi de Formentor, quan es compleixen 150 anys del poema de Miquel Costa i Llobera. Un pi que ens xerra de força, de bellesa i d’arrelament. Aquest pi, solitari i majestuós davant la immensitat de la Mediterrània, és una metàfora de Mallorca: forta i fràgil alhora; arrelada, però oberta al món i ens recorda que estimar Mallorca és estimar la natura, la llengua, la cultura i, sobretot, la gent que hi viu.
Aquesta és precisament la filosofia que inspira el programa d’actes de la Diada d’enguany, una celebració arrelada, nostrada i participada, amb activitats pensades per a tothom i que es fan arreu de l’illa. Un any més, el moment més solemne arribarà avui vespre, amb el lliurament dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca. Aquest 12 de setembre reconeixerem figures clau de la nostra societat. Persones i entitats la dedicació de les quals, el servei i els compromís amb Mallorca és palès des de cada un dels seus àmbits. Exemples que ens enorgulleixen i que mostren la vitalitat i la diversitat de la nostra terra. Un homenatge a les persones que han fet ressonar el nom de Mallorca per tot arreu.
La Diada de Mallorca ha de ser precisament això: un dia d’unitat, un dia per compartir el que som i per celebrar l’orgull de pertànyer a aquesta meravellosa terra. La Diada no només ha de ser un moment per recordar el nostre passat, sinó que també ha de ser una oportunitat per mirar, amb confiança, cap al futur. Mallorca afronta grans reptes que hem d’encarar amb valentia i unitat. Al Consell de Mallorca continuam treballant, dia rere dia, amb un full de ruta clar i ambiciós, des de la proximitat i posant les persones sempre al centre de totes les nostres polítiques.
Com a president del Consell de Mallorca, us convid a viure plenament aquesta festa, a participar-hi, a gaudir-la i a fer-la vostra. Perquè la Diada és de tothom. Que aquest 12 de setembre ens serveixi per reafirmar el nostre compromís amb Mallorca i per mirar al futur amb confiança i orgull. Com el pi de Formentor, que s’alça ferm davant la mar i manté viva la seva força gràcies a les arrels, des del Consell de Mallorca continuam treballant amb determinació per avançar, per millorar la vida de totes les mallorquines i els mallorquins, amb el convenciment que, només des de l’estima a la nostra terra, podrem construir la Mallorca que volem.
Bona Diada!
