Vilaplana monopolizó a Mazón

Tras haber comido durante horas con Carlos Mazón el día de la dana de 228 muertos, la periodista Maribel Vilaplana interpela en una dilatada carta a la opinión pública, que dispone de un humilde derecho de réplica. El texto dedica una docena de párrafos a describir el castigo padecido por su autora. Con todos los respetos, una persona que vio su casa invadida de barro, y no digamos si soportó daños físicos personales o familiares, ha sufrido más que cualquier comensal del Ventorro.

Vilaplana ofrece alguna pista sobre la comida interminable. Según su relato, el ágape «acabó en una sesión de consultoría de comunicación en la que se abordaron cuestiones propias de mi especialidad». Es una excusa como cualquier otra para justificar un almuerzo medido en horas, pero transformar un banquete en un máster impartido al presidente de la comunidad durante una jornada aciaga también demuestra una autoestima sobresaliente. No es el mejor momento para presumir.

Vilaplana describe al Ventorro como un búnker donde no traspasaba la tragedia que se estaba desarrollando en el resto de Valencia, «no era consciente de lo que estaba sucediendo», y desde luego que solo puede culparse a Mazón de su inconsciencia punible si no penal como presidente. Ahora bien, la «especialista en comunicación» vuelve a reclamar un protagonismo quizás excesivo. Al darse cuenta aquella tarde de «la magnitud de lo que había pasado», la periodista destaca con normalidad que «me puse en contacto con el presidente cuando le fue posible». A distancia, suena pretenciosa la exigencia de monopolizar a Mazón en el día trágico de la historia reciente de la comunidad, pues debería tener llamadas más urgentes que atender. Máxime cuando «también le pedí, de forma muy clara, que mi nombre no saliera». De nuevo, y por «profundamente injusto» que fuera «quedar vinculada», no era un asunto ni prioritario ni secundario en medio de la tragedia. Y lo siento mucho pero, en contra de la disculpa gremial esgrimida estos días, las comidas de cuatro horas entre periodistas y gobernantes en reservados de restaurantes son sospechosas por definición. Pregúntele a un lector.