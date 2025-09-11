El tiempo se mide según las expectativas / Crédito: Estefano Burmistrov en Pixabay.

Preguntaron a un académico chino su opinión sobre la Revolución francesa. Tras un largo silencio, contestó que era aún demasiado pronto para poder emitir un juicio.

Quienes han mantenido relaciones con China coinciden en que el tiempo allá se mide con otra mesura. Sea por la perspectiva de dos milenios de continuidad histórica, por haber sabido sobrevivir a la humillación de la decadencia, iniciada con las guerras de opio, o porque el modo cultural chino está impregnado de la herencia de Confucio.

Se discute su realidad histórica, se supone que fue de familia humilde y que, con 23 años, entró al servicio del reino LU, uno de los tres reinos, antes de la unificación en 221 aJC. Fue coetáneo de Siddhartha Buda y de Sócrates. Tiempo de florecimiento de pensamiento y de altas preocupaciones anímicas.

Confucio, en la línea esencialista de las tradiciones espirituales de oriente, no forjó códigos cerrados de creencias, ni jerárquicos, sino conductas reflexivas destinadas a organizar la vida social e interior. A Confucio le interesa la persona y el valor de la armonía social. El culto-respeto a los antepasados y a la tradición como solideces ante la futilidad de la inmediatez.

El confucionismo, ese sometimiento cultural al valor de la tradición, filosófica y reflexiva, como sostén social, dota a la cultura china de ese tiempo pausado que, aprovechado por el poder político para erigirse en legítimo interpretador, dota, sin embargo, de serenidad contra inmediateces de dudoso final.

En síntesis, la doctrina social del confucionismo estaría cerca de un paternalismo protector que tiene en la armonía su objetivo. Trata de trasladar a la tierra la armonía celestial, de modo que la pobreza que enturbia la armonía y la felicidad es un mal intolerable. Para alcanzar esa situación de armonía, las autoridades no podrían soportar, ni ética ni filosóficamente, la injusticia. He aquí una filosofía social totalmente contraria al mundo occidental, neocon, oligopolio de las corporaciones, impulsado desde Inglaterra, y acogido como dogma social por Estados Unidos desde principios de siglo XX, y, con toda virulencia depredadora, desde los mandatos de Reagan y Thatcher.

Esta larga reflexión viene a cuento por el momento de prisas que está impulsando la política trumpista. La Casa Blanca, dirigida por un liderazgo mediático, y cortoplacista, cabe recordar que Trump es autor de libros de ‘autoayuda’ que han sido cabecera en escuelas de negocios, que tiene en la velocidad, en la prisa, su mayor activo de negocio. Lo explica. Cuando uno se ve acorralado, la mejor manera de salir bien parado es «doblar o triplicar la apuesta», sin dar tiempo al contrario a reaccionar; mientras, se le traslada el temor a una mayor presión si no se rinde. Es el conocido aforismo: «si debes diez mil euros al banco, tienes un problema; si debes un millón, es el banco el que tiene el problema».

Se discute si el cambio de hegemonía, de Estados Unidos a China, es solo un cambio del color de los cromos. Y a eso, mi reflexión es que no.

Estados Unidos, en sus documentos fundacionales, contiene ese mandato divino que llaman el «destino manifiesto». Dicen que son el pueblo elegido para llevar los valores humanos y la democracia a todo el mundo. Nada que ver con su práctica como estado desde su fundación. Primero traicionando a España, que financió a Georges Washington para que ganara la batalla crucial que propició la independencia, y que este pagó arrebatando los territorios del oeste, provocando la guerra de Cuba, quedándose con Puerto Rico y Filipinas. Y todo lo que hay que decir de golpes de estado promovidos según sus intereses económicos y geoestratégicos.

De China, decir que sus intereses son hacer negocios. Ganar y dejar ganar. Encarnan el verdadero capitalismo de la libre concurrencia. Cuando tuvieron una marina potente, siglo XI y XII, se limitaron a proteger sus rutas comerciales y a asentamientos de intercambio económico; como hicieran fenicios, griegos y catalanes, sin ambiciones de dominio territorial. Y nada hace pensar que vayan a cambiar de actitud.