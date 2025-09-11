¿Y si aburrirse fuera bueno?

Las vacaciones de verano pueden acabar siendo aburridas, duran demasiado…. Hace unos días, en la plaza Joan Carles, había un grupo de jóvenes bien equipados con sus móviles y tabletas y, durante unos segundos, levantaron la vista de sus celulares, hablaron un poco… y estuvieron todos de acuerdo en que se aburrían y, según iban diciendo, se apesadumbraban e incomodaban más. Intentaron huir del impase volviendo a sus aparatos, revisándolos, contestando algún WhatsApp, llenando sus silencios con algo que encontrar. El aburrimiento era para ellos desasosegante, una pérdida de tiempo, un momento a batir y lo intentaban lograr a través de una exagerada hiperconectividad, una estimulación constante a base de pantallazos, juegos, redes, manteniéndose expuestos ante lo que pueda llegar, necesitaban un estímulo cada minuto, cualquier tiempo o pausa sin esa intensidad les debía parecer insoportable. El aburrimiento en la juventud aparece cuando pasa un tiempo sin que nada les excite. No saben estar solos con sus pensamientos, no conocen lo que es convivir con el silencio interno. Como alguno de estos chicos eran conocidos, me dirigí a ellos y les dije: «¿Habéis pensado que tal vez el aburrirse puede ser algo bueno?». Como es natural, mi pregunta les sorprendió y, educadamente, me dieron a entender que mi pregunta no la entendían bien. Les dije que nuestra conversación, y su preocupación sobre el vacío que les produce el aburrimiento, iba a ser motivo para que yo escribiese algo sobre eso. Les pedí que, cuando se publicase lo que pensaba, lo leyeran. Aseguraron que lo harían. ¡Ya veremos!

Albert Camus, filósofo y novelista, (1913-1960), autor entre otras novelas de El Mito de Sísifo, este griego que empleaba su tiempo empujando una roca hasta la cima de una monte para luego dejarla rodar hasta el valle, y volvia a empezar. Así, Sísifo pensaba sobre el sentido de la vida, el hacer y volver a hacer, el vacío, el sinsentido, el aburrimiento y el fastidio como pausa para el alma, pausa que le conduciría a conseguir algo de lucidez existencial. En el mismo sentido, Alain de Botton, Suiza, (1969) filósofo, fundador de la Institución The School of life, y autor, entre otras novelas, de The Course of Love -La fatiga del amor-, trata en sus obras temas de la vida cotidiana y sostiene que el aburrimiento es el precio que solemos pagar por tener conciencia.

¿Y si aburrirse fuera algo bueno? Diversos estudios de psicología intentan demostrar que el aburrimiento puede ser origen de creatividad, pues cuando la mente no está ocupada, comienza a pensar, a divagar. En estas circunstancias, - ‘mind wandering’, como las definen los americanos- pueden aparecer nuevas ideas, o la solución de problemas que llevamos tiempo sin resolver. Muchos descubrimientos han nacido en momentos de ocio; Isaac Newton, profesor de Cambridge, físico universal -y ejemplo paradigmático de esto que estamos tratando-, durante una pandemia, se encontraba holgazaneando a la sombra de un manzano en su finca de Woolsthorpe, al norte de Londres, cuando observó cómo se desprendía del árbol una manzana y caía al suelo y, de ese momento de la manzana, concibió la ley de la Gravitación Universal. Su aburrimiento cambió la historia de la ciencia. ¿Habría sido así si hubiese estado entretenido? ¿Cuántas obras de arte han surgido de la imaginación de artistas en momentos de ocio?

El aburrimiento podría considerarse como un espacio idóneo para la introspección; no siempre tiene que ser un espacio vacío, sino que, a veces, puede acabar siendo un momento para la reflexión sobre nuestros propósitos y emociones pendientes de resolver. Aceptar el aburrimiento puede resultar un ejercicio valioso, nos ayuda a convivir con el silencio, silencio necesario. No puede ser útil empeñarse en evitar momentos de «no hacer nada», pues esos momentos pueden resultar necesarios y útiles para el equilibrio mental y, seguramente, para el florecimiento de la mente. Aburrirse tal vez es natural.