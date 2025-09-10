Nadie dramatiza como Francia, la gran dama de la democracia mundial. El rocoso François Bayrou no se refugió como Rajoy en una interminable sobremesa alcohólica, al enterarse de que lo habían ejecutado. Al contrario, rugió desde la tribuna siguiendo las órdenes de Víctor Hugo, «porque la deuda seguirá creciendo» y nos engullirá a todos. Entendió que la audacia de su poder irreal consistía en colocarse en la sien el fin inasumible del despilfarro, y la Asamblea apretó el gatillo. La sangre derramada puede servir de guía a quienes todavía reclaman a Sánchez una moción de confianza.

A propósito, la ventaja de las crisis españolas es que obvian al Rey, que ni siquiera propuso al actual presidente del Gobierno en 2018. En cambio, la caída del Gobierno francés interpela ante todo a Macron, por mucho que se crea Júpiter ante el espejo del Elíseo. De hecho, y con el permiso de los exégetas, Bayrou solo fue promovido porque apoyó al presidente francés tras la traición del entonces ministro al socialista Hollande. El penúltimo caído de Matignon legitimó al hombre abofeteado por Brigitte Macron, como referente de un centrismo hostil. Le sucede Lecornu, solo en el nombre, otro migrante al macronismo desde una derecha todavía más radical.

Sin embargo, Francia es ante todo un estilo, una tradición tan honda que hasta Marine Le Pen simula una pasión democrática, por lo menos cuando acaricia a sus gatos. Acabando por el final, Macron no se irá, por las mismas razones que Sánchez. Ambos suspiran por un poder eterno, ya que no absoluto. Son demasiado jóvenes incluso para reclamar el transplante de órganos de Putin y Xi. Contemplan con envidia al ruso y al chino, autócratas a quienes solo pueden imitar. En cuanto a los número prosaicos incluso en el país de Poincaré, sigue vigente la ecuación de la científica Angela Merkel. «Europa tiene un diez por ciento de la población, un veinte por ciento de la riqueza y un cincuenta por ciento de la cobertura social del planeta». Amén.