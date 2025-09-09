Opinión | Tribuna
Recordança d’en Ramon Rosselló Vaquer
Autor d’una quantitat immensa de publicacions dedicades a múltiples aspectes de la història de Mallorca, no va deixar cap vessant de la nostra història sense trescar
La història de Mallorca ha tornat a perdre un dels seus grans «homenots», el felanitxer en Ramon Rosselló Vaquer, «Firella», autor d’una quantitat immensa de publicacions –el 1994 ja n’havia escrites més de cinc-centes— dedicades a múltiples aspectes de la història de Mallorca, que cercava als seus «agres» documentals, els arxius, de Mallorca –sobretot del del Regne, del Diocesà i del Capitular— i de fora –especialment de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i de l’Archivo Histórico Nacional. Gairebé no va deixar cap vessant de la nostra història sense trescar, ni cap cronologia per seguir, però va destacar sobretot com a medievalista i, dins aqueixa cronologia, per l’estudi de la sèrie Escrivanies de Cartes Reials de l’Arxiu del Regne, de lletra difícil i envetricollada i, tanmateix, indispensable per conèixer les nostres arrels directes; és a dir, la societat mallorquina del segle XIII. Mitjançant aqueixa font, i moltes d’altres –com els protocols notarials o les Lletres comunes, del mateix arxiu— es va convertir en un dels renovadors dels estudis històrics del nostre país. El seu coneixement del llatí –adquirit gràcies al seu pas pel seminari— i el seu domini de l’escriptura medieval i moderna –si en Ramon Rosselló no sabia llegir un document, no en sabia ningú— li permeteren bastir la principal aportació documental al coneixement de la nostra història medieval i moderna, d’ençà de la dècada de 1970. En Ramon Rosselló es dedicava sobretot (però no només això!) a elaborar regests –resums— dels documents que considerava –i, amb això, ell hi tenia molta de pipella— importants i representatius. I, per poder fer això, és clar, havia de conèixer de cap a peus la bibliografia sobre Mallorca, de manera que va anar reunint una biblioteca riquíssima sobre aqueixes qüestions. Aqueixa feina immensa anà fruitant, a partir de mitjana dècada dels setanta, en històries de diferents pobles, sovint escrites en col·laboració amb escriptors i erudits, sempre en català, que foren una de les bases per al reviscolament de la consciència col·lectiva de la Part Forana, i de les arrels pageses, en un temps que això –la pagesia, la ruralia— eren vistes normalment com un passat prescindible, oblidable, esborrable, la mare de tots els endarreriments, que convenia deixar enrere tot abraçant la maina turística. També va ser un dels grans renovadors de les temàtiques de la historiografia mallorquina; va ser el primer a dedicar treballs a qüestions que ara són habituals -i que avui estan «de moda» entre els estudiosos la història i d’altres ciències socials, com l’homosexualitat –en la dècada dels setanta!— i la sexualitat en general, la marginació i els exclosos (només com a exemple, en les seves històries no hi mancava mai un capítol referit a l’esclavatge, que tan important va ser a la nostra illa) i tantes d’altres qüestions, com la música, la inquisició, la correspondència, els dietaris... A la dècada dels vuitanta també va fer –a la seva manera, era un activista—, una sòlida aportació al debat sobre la bandera i l’escut històric de Mallorca. I això, com ja havia dit, tot en català, fins i tot quan l’ús escrit de la nostra llengua encara trobava entrebancs. Una autèntica feinada que en Ramon Rosselló –que no era pobre, però tampoc ric: ell s’autodefinia, orgullosament, com a pagès— va finançar, en gran mesura, amb la seva pròpia butxaca. Ben poques vegades va cobrar dignament per la seva feina i, de vegades, si li donaven res, no era altra cosa que una modestíssima «alegració» que no compensava, ni de prop fer-hi, tantes d’hores de feina. En Ramon Rosselló va ser molt generós amb el seu país, amb Mallorca, perquè ens va regalar tot això, i també ho va ser amb una bona partida d’estudiants que començàvem a trescar, absolutament desorientats i mig-regirats, els arxius illencs, fora saber encara paleografia ni on poder cercar allò que dúiem endarrer. Ell sempre trobava el moment per indicar-nos fonts documentals i per ajudar-nos a llegir la paperassa antiga. Gràcies, amic; gràcies, mestre.
