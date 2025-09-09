Prohens y Galmés nos toman a todos por catetos

Consideración preliminar: catetos de solemnidad, han apurado el cáliz de su torpeza hasta las heces; lo son el PSOE y la beatífica congregación de Més (antes PSM) a los que la presidenta del Govern balear y del PP ha dejado retratados como lo que son: pardillos a tiempo completo. A sus dirigentes, Iago Negueruela y el ‘obispo’ Lluis Apesteguia, de ser sus partidos organizaciones democráticamente responsables, les deberían exigir rendición de cuentas y a continuación propinarles una patada en sus traseros enviándolos a casa. Salvaron el culo, político, de Marga Prohens cuando se comió inadvertidamente enmiendas a destajo de Vox que la dejaban exangüe, sin posibilidad de enmienda, con tal de salvar la Ley de Memoria Histórica para que la presidenta, faltando clamorosamente, faltaba más, a la palabra empeñada, se la pase por salvada sea la parte, la liquide al exigírselo quien puede y sabe, la extrema derecha de Vox, que es quien de verdad decide en Mallorca, al tenerle tomada la medida a la señora Prohens. La presidenta sí toma, con sobrado conocimiento de causa, por idiotas a PSOE y a la beatífica congregación de Més (antes PSM). Reseñémoslo.

Otra cosa es que Prohens y su acólito, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, nos tome a todos por mentecatos. Ahí van dados, porque, señora Prohens, señor Galmés, todos no somos catetos, lerdos de libro. Sus falsedades no nos las endosan sin más. Empecemos por Galmés. El presidente del Consell, que mantiene pacto estable con la extrema derecha en su institución, nos dice que en dos años ha solucionado, al menos corregido en buena parte, los atascos en las carreteras de Mallorca, esencialmente en las autovías que dan entrada y salida a Palma. Pero de quién se ríe Galmés, cuánta caradura se gasta. Hay que ser osado para enunciar tal dilate, dar por bueno que nos lo tragamos. Señor Galmés, piense un poco antes de entusiasmarse por haber cumplido dos años presidiendo el Consell y celebrar la Diada de Mallorca. No nos sea más osado de lo estrictamente necesario. Callado ofrece mejor imagen. Le auguro que lo de que ya no hay atascos se lo recordarán cuando lleguen las elecciones. Se ha venido arriba a deshoras.

Lo de la presidenta Prohens es un suma y sigue sin fin. La titular del Gobierno balear y del PP nos espeta que rechaza los 1.700 millones de euros que corresponden a Balears en la condonación de la deuda de las comunidades autónomas por coherencia, no acepta los cambalaches del Gobierno central, porque lo que reclama es una financiación justa para las Islas. Tengamos claro que lo hace al habérselo ordenado la dirección de su partido en Madrid, a la que se debe sin rechistar. Prohens carece de autonomía. No la tiene como dirigente del PP regional, tampoco como presidenta de la Comunidad Autónoma. Anda huérfana de autonomía política debido a que sus luces en la materia le vedan poseerla. Rechaza los 1.700 millones de euros al habérselo impuesto Feijóo, que lleva tiempo sin dar una a derechas, que sería lo suyo. Prohens no está en disposición de tomarnos a todos por idiotas, con reírse de los socialistas mallorquines y de los de la beatífica congregación tiene cubierto el cupo. Negueruela y el ‘obispo’ Apesteguia se lo pusieron a huevo. Se atribuye a uno de los grandes presidentes que han dado los Estados Unidos (por Dios, qué bajo han caído encomendándose al enloquecido tarado que hoy está en la Casa Blanca) la sentencia que sigue: «Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo». No se ha comprobado que Abraham Lincoln lo afirmara, viene al pelo: presidenta Prohens tome el pelo hasta 2027 a Negueruela y al ‘obispo’ Apesteguia, olvídese de tomárnoslo a todos. Ni sabe, ni puede.