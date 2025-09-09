Una jornada laboral a la altura de los tiempos

Vista general del Congreso de los Diputados donde el próximo miércoles, se votará la reducción de la jornada a 37 horas y media

Empezaremos con un dato: la jornada laboral en Francia es de 35 horas semanales desde hace 25 años.

Una consulta rápida a las estadísticas de las horas trabajadas en Europa y vemos con qué frecuencia van de la mano desarrollo socioeconómico y tiempo de descanso.

Que trabajando menos horas se vive mejor, lo sabes tú y lo sé yo, pero… ¿Qué más? Pues que, si las personas tienen más tiempo para ellas mismas, para cuidarse o para practicar deporte, en el trabajo estarán más motivadas, serán más productivas, tendrán mejor salud, y por tanto, mejorará el mal llamado absentismo y el clima laboral. Si reducimos la jornada, la gente saldrá más a la calle, lo que dinamizará la economía… Ah, y una cosa cada vez más presente: menor jornada atrae talento. Sí: la mejor manera de disputarse hoy en día un buen currículum es ofrecerle esa ventaja intangible que supone tener más tiempo para la conciliación laboral y familiar.

Pero no solo para el ocio quieren las personas trabajadoras más tiempo, también lo quieren para estar con sus hijos, para atender a sus mayores. El desarrollo económico viene determinando las condiciones de vida desde la era industrial. De los beneficios de vivir en un país desarrollado no hace falta hablar, hablemos de lo que hay que hacer con esa mejora de las condiciones materiales, hablemos de extender el bienestar al mayor número de personas.

A las empresas les supone un reto, qué duda cabe. Pero también lo fue en su día el mercado europeo, y luego la globalización, también lo es el medio ambiente, la sostenibilidad, la prevención de riesgos y tantos otros. Cuando una medida se aplica con carácter general y todas las empresas juegan con las mismas cartas, orientan su competitividad hacia aspectos que sí pueden controlar. Garantizar un suelo mínimo común en cuanto a condiciones laborales, no las perjudica, sencillamente las reta. Ya pasó con el salario mínimo, y quién se acuerda.

Ampliar la esfera privada, el libre albedrío de la gente, ha calado tanto el signo de los tiempos que ignorarla o soslayarla es sinónimo de insensibilidad.

Ampliar derechos es hablar de democracia, es hablar de desarrollo. Es la sociedad la que avanza y los poderes públicos no pueden permanecer ajenos. El debate está en la calle; el próximo miércoles, se vota en el Congreso la reducción de la jornada a 37 horas y media, y nuestros representantes tendrán una ocasión única para demostrar a sus votantes, y al mundo, qué modelo de sociedad persiguen.