Soy fan de Desmond Morris, que es fan de Miró

He descubierto, ya mayorcita, al fascinante Desmond Morris, etólogo, zoólogo, divulgador científico, investigador, pintor surrealista y pensador heterodoxo. Mi amigo Enrique Lázaro, del que también soy fan, me regaló un libro suyo titulado Búhos, que me desveló a un autor del que voy consiguiendo, una tras otra, la mayoría de segunda mano, publicaciones que para mí son hallazgos. En la titulada Días con animales me enteré, además de sus avatares con peces, pájaros, reptiles, aves y mamíferos, de su gran admiración por Joan Miró, por encima de los demás artistas incluso de la que sentía por Dalí o por Picasso, según sus propias palabras.

Morris, investigando en sus dos pasiones, el arte y los animales, había conseguido que un chimpancé, Congo, creara dibujos abstractos en los que se mostraba una intencionalidad, un orden, una composición y un estilo personal reconocible. La fama de las creaciones de Congo llevó a Miró a interesarse por adquirir una de las láminas originales en una de sus visitas a Londres.

Desmond Morris, gran conocedor de la obra mironiana, emocionado por la idea de coincidir con él, le proporcionó al pintor una visita al zoo, del cual en ese momento era responsable conservador, mostrándole aquellos ejemplares de animales que sabía le llamarían más la atención, entre otros un cálao que Joan Miró pudo sostener en su muñeca y darle de comer una uva. El ojo de esa ave es puro Miró.

El pintor se llevó, de casa de Morris y su mujer Ramona, una pintura de Congo. A cambio hizo un dibujo allí mismo, después de tomar un té, inspirado en la pose de ella apoyada en la chimenea con unos pantalones negros de cintura alta, y se lo dedicó. También trazó otro dibujo dedicado, esta vez a Desmond, en un libro monográfico elegido entre los muchos sobre Miró que tenía en su biblioteca. En la firma en lugar de la M de cuatro trazos habitual, imitó la que utilizaba Morris al firmar sus obras como DM. Comenta Morris en su libro La vida de los surrealistas que dos Mirós por un Congo le pareció un trato increíblemente generoso.

Ahora, en la exposición La Guspira Màgica, en la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma (yo siempre la seguiré nombrando así), hay un rincón en el que encontrarán a Desmond Morris en una foto de la visita de Miró al zoo con una pitón entorno a su cuerpo. Completa el espacio expositivo una carta manuscrita junto a una estatuilla de origen mejicano comprada en un anticuario de Nueva York, que Ramona y Desmond le trajeron de regalo durante una visita a la isla para agasajarlo por su 82 cumpleaños. Esa carta es una aportación de Desmond Morris a una exposición que pretende acercarnos al interior de Joan Miró, a aquello que le inspiraba, a su pensamiento, a su compromiso, a su familia y amistades.

Desmond Morris tiene 97 años y vive, con su privilegiado cerebro intacto. No pudo venir a la inauguración de la exposición, pero su hija quizás se acerque algún día. Ramona Baulch ya no está. Era historiadora y se nota su mano, su colaboración y su guía en gran parte de la obra que he podido leer del etólogo. También me he convertido en admiradora suya y me encantaría leer algunos de sus libros, aunque me temo que no están editados aquí y mi nivel de inglés es el de Duolingo de principiantes.

La explosión de exposiciones de Miró en Palma es un acontecimiento que vale la pena disfrutar. Entre las cuatro: Llotja, Solleric, Baluard y Fundació, es imposible establecer un ranking. Todas valen la pena, pero la primera que vi, La Guspira màgica, esa inspiración provocada por un objeto, un paisaje o una frase, la aconsejo con entusiasmo. Yo casi me hinqué de rodillas ante la vitrina de Desmond Morris, pero cada cual tiene sus pasiones.

Es una exposición no solo de arte, también tiene algo de cotilleo sano y de filosofía. Encontrarán textos de Raimon, fósiles, móviles de Calder y el famoso dibujo Aidez l’Espagne. ¡Ah!, y pensamientos de Miró que puedes recopilar recortándolos de blocs que están colgados a lo largo del recorrido y que se pueden ir guardando en un sobre. Yo lo conservo todo junto a una algarroba que recogí del suelo al subir hacia Can Boter, casa que convirtió en uno de sus talleres. No es algarroba de Mont-roig del Camp, como la que él llevaba encima cuando viajaba, pero seguro que es prima hermana.