Coreografía china

Aquella conocida frase de Groucho Marx («la justicia militar es a la justicia como la música militar a la música») podría hacerse extensiva también a los desfiles (conmemorativos, autocomplacientes o amenazantes) de los ejércitos si los comparamos, pongamos por caso, con el ballet. Cierto que tienen puntos en común: una puesta en escena, el rigor en la ejecución, las horas de ensayo inhumano.

Tanto como divergencias radicales. El ballet proporciona instantes de belleza, una coordinación pensada para emocionar al espectador, el desarrollo de una historia o de un pensamiento que toma cuerpo en los escenarios cuando los cuerpos dialogan entre sí. Los desfiles militares, nada de eso. Son exhibiciones de fuerza, imposiciones de la violencia estructurada, frías composiciones de cuerpos que nada tienen que decirse más allá de la evidencia de un solo cuerpo hecho a base de anónimas aportaciones pautadas y sincronizadas. La justicia militar es a la justicia como la coreografía militar a la coreografía.

Dicho esto, nunca he visto un desfile como el de los ejércitos de China en conmemoración de la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, un ejercicio en el que la perfección es también sinónimo de altivez y anuncio bélico para navegantes. Es imposible sustraerse a la imantación que genera un montaje de estas características. Hay dos fotos (de dos compañías de infantería y de marina) que parecen (si entornas los ojos) el patrón dibujado con precisión de una baldosa hidráulica, la repetición estricta e imperturbable de un modelo matemático, la visión del entramado de un tejido a través del microscopio. ¿Se acerca a una cierta belleza, nos aporta algún sentido? Podría ser. En cualquier caso, fascina. Hasta que te das cuenta de que la conjunción del movimiento, la incesante, perpetua homogeneidad, la disolución del individuo en el océano de la coreografía castrense no esconde sino un propósito deshumanizador. La perfección tiende a ser un instrumento totalitario. Al menos si hablamos de desfiles militares y no del diseño de una nevera, por decir algo.