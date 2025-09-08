Condenada por la pasión que levanta

Hace ya un tiempo que Mallorca se ha puesto rabiosamente moda. No ya en Europa, sino en gran parte del orbe. Desde mediados del siglo pasado, europeos continentales, ingleses y escandinavos en general pasaban las vacaciones en Mallorca. Finalizadas estas, volvían al frío norte. Hoy en día —el fenómeno se ha acentuado con el fin de la pandemia— el objetivo ya no es pasar una o dos semanas bajo el sol y gozar del clima. Ahora mismo se ha desatado una auténtica pasión por Mallorca. Incluso algún norteamericano ha acabado sentando aquí sus reales, favorecido por la buena conectividad entre su país y Son Sant Joan. Prefiere como norma general la ‘Part Forana’ —lo que queda de la Mallorca auténtica— a la costa, colonizada por construcciones arquitectónicamente discutibles.

Lo que nos deberíamos preguntar es el porqué de la preferencia por la mayor de les Illes —el elenco de islas en el Mare Nostrum es considerable— por parte de los nuevos mediterráneos. La solución la indicaba un conocido broker inmobiliario y artístico establecido en la isla: «busca en el Mediterráneo una isla con un tamaño, densidad, clima, conectividad internacional, red de escuelas internacionales y centros médicos de auténtico nivel como la vuestra». Ciertamente, es así: Malta no es competencia. Su densidad, comparable con la de Hong Kong, ahuyenta a quien se plantea una segunda base profesional con un mínimo de calidad de vida.

Sicilia, Chipre o Córcega podrían ser alternativas para quienes quisieran convertirse en sobrevenidos ciudadanos insulares mediterráneos. Pero —vuelvo a mi garganta profunda del real estate— no son competidoras reales: sus aeropuertos —en algunos casos, aeródromos— no son equiparables a los tres baleares. Tampoco su red de fibra óptica, un aspecto de sumo interés para los nuevos residentes: la óptima conexión con sus empresas o sociedades es un punto innegociable a la hora de elegir un nuevo hogar. Ciertamente, la red de conexión satelital Starlink de Elon Musk está amortiguando dicha carencia en las antes citadas. «Pero no compares las infraestructuras portuarias —se refería al mundo del yachting— mallorquinas con las sardas, por ejemplo: aún les falta mucho para alcanzarnos». Lo mismo se podría decir de las redes viarias, a pesar de que en el caso corso las últimas han mejorado notablemente, consciente El Elíseo de la subida de los partidos nacionalistas de la isla. Proseguía mi amigo : «Cuando en Londres, París, Hamburgo e incluso Beijing se habla de un lugar donde se pueda combinar el vivir y el trabajar, saltan diversos nombres. Uno de ellos, Mallorca. Suele acompañarla a Miami y Hawaii. Con una gran diferencia: aquí puedes comer a precios decentes. ¿Tú sabes que en Bruselas cenar en un restaurante con estrella Michelin puede suponer hasta cuatrocientos euros por comensal? No sabéis lo que tenéis cuando os quejáis de los precios de la restauración». Mientras hablaba, uno pensaba en los sueldos belgas. Bastante diferentes a los patrios. Por aquí empieza la desigualdad.

Todo ello está llevando a una situación insólita e inesperada: la de vivir gran parte del año en una prolongada temporada alta. Con una situación de triple presión demográfica. La de los residentes «naturales» —y por estos, también se entiende a los descendientes de los emigrantes que vinieron durante el último tercio del siglo veinte—incapaces de asumir los costos de adquisición de una vivienda. La de los trabajadores estacionales, cada vez menos, al no poder alquilar por seis u ocho meses, lo que ocasiona graves problemas a la principal industria de la comunidad. Y finalmente, la de los nuevos residentes, que con su auténtico deseo de residir en el paraíso al precio que sea, hace de la isla un lugar apto solamente para unos cuantos bolsillos.

En estos momentos, economistas y demógrafos están barajando diversas opciones sobre la mesa: una es construir a destajo, bajo riesgo de acabar siendo la segunda Malta y no solucionar la urgencia habitacional. La segunda, más compleja, es poner un numerus clausus de habitantes. Lo que podría suponer un aumento significativo en la escalada del precio de la vivienda y la consecuente expulsión de la isla de sus sectores más humildes. La tercera, la instauración de un fuerte impuesto suplementario a toda sociedad mercantil y persona jurídica adquiriente de un activo en Balears, sin haber demostrado ningún tipo de residencia o arraigo previo en la comunidad.

Estamos de acuerdo en que ninguna es ideal. Pero algo se deberá hacer.

P.S.: Este artículo va dedicado a Eugeni Aguiló Pérez. Homenot.