Opinión
El cas dels menors migrants
Ara fa deu anys, en un fatídic 2 de setembre del 2015, a les platges de Bodrum (Turquia), hem recordat aquella imatge, que molts ja teníem mig oblidada, i que tant va commocionar al món sencer, la d’un infant de tres anys, de nom Alan Kurdi, trobat mort a la vorera de la platja, de bocaterrosa i amb el rostre mig enfonsat a l’arena. Al costat un guarda turc que l’agafa amb tendresa entre les seves mans i se l’enduu d’allà. El petit fugia amb la seva família de la guerra de Síria i va acabar, com ja sabeu, ofegat a les costes de Turquia. L’infant va esdevenir tot un símbol del drama que viuen els refugiats. D’aleshores ençà aquest problema ha estat un malson per a Europa, ja que en comptes de minvar ha augmentat vertiginosament, sense trobar la vareta màgica per solucionar-lo i erradicar-lo d’una vegada per totes. Gràcies als ‘bons polítics’ —com podeu veure ho dic amb una certa ironia, perquè de bons polítics per desgràcia n’hi ha pocs—, el tema s’ha polaritzat fins a tal extrem, que en lloc de trobar remeis el que han fet és afegir més llenya al foc; en fi, embolicar més la troca del que ja estava. Cert que molts van en peus de plom a l’hora d’usar certes paraules que comportin discriminació, mentre que d’altres abusen de manera irreflexiva del mot ‘racisme’ i altres sinònims per atacar el que és diferent, menyspreant els seus costums i religions, talment com si fossin inferiors, amb l’ànim de fer veure sense cap mena de vergonya que no tothom és igual i que els grans problemes que vivim actualment són culpa seva. De la mateixa manera que hi ha ‘micromasclismes’, hi ha també ‘microracismes’ que romanen en el llindar de la nostra consciència. Si són els mots que configuren les nostres idees, aleshores caldria estar més amatents a les paraules pronunciades, ja que això ens podrà fer més tolerants o menys. M’agrada el que va dir una vegada Nelson Mandela, «ningú neix odiant a una altra persona pel color de la seva pell, pel seu origen i per la seva religió». Tot això s’aprèn des de petits. Sempre n’hi haurà de persones que voldran fer-se amb el monopoli de les paraules amb el desig d’ideologitzar la societat, amb discursos populistes que en qualsevol circumstància de la vida s’aprofiten dels més vulnerables. Només cal donar un cop d’ull al que està passant a casa nostra. En aquests darrers mesos s’està debatent, sense cap mena de pudor, sobre l’afer dels menors immigrants no acompanyats que arriben a Canàries a través de la ruta atlàntica amb el desig d’accedir al continent europeu i la seva distribució arreu de l’Estat espanyol i que a hores d’ara resten confinats a les Canàries, la qual cosa, fa que la seva situació esdevingui encara més insuportable. Canàries, per manca d’infraestructures, es queixa que no pot assumir aquest gruix d’adolescents i el Govern central vol posar remei distribuint-los en les diverses autonomies de l’Estat. L’assignació que li toca a les Balears és de quaranta-nou, amunt o avall. La presidenta Marga Prohens ha dit per activa i passiva que Mallorca no està preparada per acollir-los, per manca d’espai i gent formada per atendre’ls com correspon, especialment ara que s’ha obert la ruta cap a les Balears i arriben cada vegada més immigrants. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) diu que actualment tutela a 460 menors quan tan sols hi ha quaranta places disponibles. D’aquí que afegir aquests menors provinents de Canàries és ploure sobre banyat. Probablement és veritat, però no per això ens hem d’espolsar les busques. I mira que Prohens s’ha cansat d’esbombar-lo als quatre vents, quan realment de totes les comunitats autònomes és la que menys migrants rebrà. De fet, gairebé totes les comunitats que estan sota el govern del PP en convivència estreta amb Vox s’han queixat o per una cosa o per l’altra, tant és, l’important és fer soroll i fer la vida impossible al Govern de Sánchez. Més enllà d’aquesta estratègia, els qui realment pateixen són aquests joves adolescents que es troben en els llims per culpa de les institucions. Què fa el govern balear? Simplement, presentar un recurs al Tribunal Suprem, per a demanar la suspensió cautelar de repartiment, perquè les Balears sigui declarada en situació de contingència migratòria extraordinària i així situar aquests joves en altres autonomies. En fi, desentendre’s de l’assumpte. Sembla curiós, les Balears no pot assumir a quaranta-nou migrants menors i, en canvi, tenim les nostres illes massificades de turistes fins al punt que no podem ni moure’ns. És la doble moral de sempre. D’això no en parlen i no hi ha cap mena de regulació o control competent pel que fa als lloguers turístics; tot plegat, massa descontrolat. Mentre en alguns pobles de la Serra de Tramuntana hi ha restriccions d’aigua, els turistes poden abusar-ne; a més, cada dia les nostres carreteres van plenes de cotxes de lloguer fins al punt de crear enormes cues que dificulten una circulació fluida. Aneu un dia a Sóller, Valldemossa o Deià, i veure-ho els embussos que es fan en aquestes carreteres. D’altra banda, acceptem que pugui haver-hi en la nostra badia de Palma més de quatre creuers per dia que suposa una elevada contaminació de la nostra mar i d’aglomeració de vianants en els carrers principals de Palma i, després, no som capaços d’acollir a quaranta-nou menors migrants. On està la nostra humanitat? Deixem que ens destrossin la terra, que la facin malbé i esgotin els nostres recursos, i som incapaços d’acollir a quaranta-nou menors migrants, sent l’autonomia que rep el nombre més baix de tot l’Estat espanyol. En fi, nul·la solidaritat.
