Revés judicial a la imposición del 25% de castellano en las aulas

A las puertas del inicio del curso escolar, la organización PLIS Educación se anota un suspenso de órdago en la ofensiva a la lengua propia. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha desactivado su pretensión de que el Govern obligase a todos los centros educativos a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. La entidad trataba de trasladar a las islas el escenario de Cataluña, donde la justicia forzó a la Generalitat a imponer dicho porcentaje en las aulas en un polémico litigio no cerrado, que ha merecido por otra parte el reproche del Consejo de Europa al considerar que atenta contra la protección del catalán, en situación de “deterioro” en todos los territorios de su ámbito. En la sentencia, el TSJIB recuerda, una vez más, que los modelos de ambos territorios no son comparables. Los proyectos lingüísticos en las islas se limitan a fijar un mínimo del 50% en catalán y permiten que el grado de intensidad en la aplicación de ambas lenguas se establezca respetando criterios técnicos y pedagógicos de cada centro. No es lo mismo un aula en Sineu que en Calvià, en Son Sardina o en Son Gotleu, el modelo permite adaptarse a distintas realidades. El tribunal reconoce a PLIS, como a cualquier organización o ciudadano, su derecho a plantear peticiones a la Administración, pero no a exigir que las adopte per se. Eso es potestad de la propia Administración, salvo que la Justicia dictamine que no se ajusta a Derecho. A la entidad recurrente, no le gustó nada la respuesta recibida en 2022 del Govern de Armengol a su solicitud presentada en 2020, pero eso no es delito. Se tardó, pero hubo respuesta y se fundamentó. Tras esta iniciativa, se deslizaba también el velado propósito de poner a aprueba al propio TSJIB, por apreciar que todos los reveses judiciales recibidos en su particular batalla lingüística se sustentaban en la posición personal del que fuera presidente de la Sala de lo Contencioso, Gabriel Fiol. Tras su jubilación, la Sala presidida por Fernando Socías y los magistrados Pablo Delfont y Carmen Frigola, ponente de la sentencia, no solo han mantenido la misma línea, sino que además han impuesto tres mil euros de costas a PLIS, que ya estudia el recurso al Supremo.

La polémica lingüística no es nueva. Para desgracia de la ciudadanía se aviva de forma irresponsable y recurrente por intereses partidistas y oportunistas alejados de las necesidades reales. En tiempos recientes, en 2022, cuando el entonces conseller Martí March, sacó adelante la primera ley de Educación balear, fue la chispa que impidió aprobarla por consenso, con la consabida excepción de Vox. Le apoyaron la izquierda y el Pi, pero el PP se bajó en la recta final por no incluir explícitamente la obligatoriedad del 25% de castellano en el articulado, línea roja de Més en ese momento para seguir en el Ejecutivo de Armengol. Ahora, el Govern de Prohens se muestra satisfecho por la resolución judicial que frustra ese propósito, y, en paralelo, sigue desplegando el modelo de segregación lingüística compartido con Vox, que permite al alumnado elegir entre castellano y catalán como lengua vehicular. La escasa acogida de la primera opción por parte de los centros y las familias evidencia que la medida, también judicializada, no responde a una demanda mayoritaria de la sociedad balear ni del sector educativo, con carencias mucho más perentorias que precisan de atención y recursos.