Más aliento para el alquiler turístico en Mallorca

En Palma el alquiler turístico está prohibido, pero persiste la oferta ilegal / Redacción Digital

El mercado del alquiler en Balears ha sido absorbido por el alquiler turístico y de temporada. Esta realidad dramática, con la que se dan de bruces a diario miles de ciudadanos de estas islas —cuyas rentas no les permitirían soñar con una vivienda en propiedad ni aunque vivieran varias vidas, y que tampoco les alcanzan hoy en muchos casos para arrendar una habitación en el extrarradio—, ha sido descrita crudamente esta semana en el informe del mercado inmobiliario de CaixaBank del segundo semestre.

El documento sitúa a las islas como la comunidad española donde el precio de la vivienda se ha separado más de la evolución de la renta de las familias, juntamente con Madrid, sin una previsión a corto plazo de un cambio de tendencia ni de una bajada de precios.

Curiosamente, la publicación del informe ha coincidido con la puesta a la venta, por parte del Consell de Mallorca, de 650 plazas más de alquiler turístico, después de tres años de moratoria. Pueden imaginar el efecto que estas nuevas plazas tendrán sobre el ya tensionado mercado del alquiler, o lo que queda de él, cuando todavía esperamos el resultado de las sanciones que ha impuesto la institución insular a la oferta ilegal durante este verano.

Eso sí, sabemos por el propio Consell de Mallorca que cuatro de cada diez viviendas turísticas que se anuncian por internet en la isla son ilegales: unas 42.000 plazas turísticas. Pero no tenemos constancia aún de que los responsables de esos alquileres turísticos irregulares hayan sido expedientados y sus negocios cerrados.

Menos visitas a los anuncios por internet y más calle es lo que necesitaría la inspección contra la oferta ilegal para ser más eficaz, porque de su rigor depende que el esfuerzo de la administración para construir vivienda asequible o para promoverla tenga algún efecto positivo en el mercado y en sus desorbitados precios. Con políticas que se anulan unas a otras es difícil obtener un beneficio, cuando en las localidades con más demanda el alquiler vacacional ilegal no necesita ni anunciarse en las plataformas habituales para arrendar pisos por 3.000 euros la quincena.