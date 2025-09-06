Más Europa…

George Steiner apelaba al arte de gobernar desde Carlomagno en cuanto a la configuración de Europa durante siglos. Ironizaba con la imponente monotonía que se extiende de New Jersey a las montañas de California. Pues imaginen cómo está la cosa que esa aparente monotonía que, a su manera, era otro interesante mosaico, es una amenaza para el gobierno neofascista de Trump, ese nacionalismo chovinista que en su día fue la pesadilla de Europa y lo puede volver a ser. Ideario fake en su origen, pues nadie puede ser más extranjero en su tierra que el mismo mandatario norteamericano cuando hablamos de pedigrí. Los acuerdos impulsados por el presidente Clinton, de alguna manera, acababan, o frenaban, la limpieza étnica y el genocidio en los Balcanes, cosa que han sido incapaces de proyectar en la masacre de Gaza precisamente por haber mayorías políticas en los parlamentos occidentales saturadas de pseudopolíticos regidos por el odio étnico. Lo que los políticos, algunos ni lo son, proyectan en los medios, en sus cancillerías o en los parlamentos, siempre acaba llenando las calles de violencia gratuita o, como mínimo, haciendo el paripé de apagar los fuegos con gasolina. Steiner tímidamente argumentaba que la estandarización tecnológica de la vida cotidiana y la creciente universalidad de internet (en los noventa) se proyectaba como una oportunidad, pero conociendo a una parte del género humano ya anunciaba peligrosos retos. La IA es lo mismo, por supuesto que va a ser de gran utilidad y mejora en muchos aspectos, pero, por Dios, no sean inocentes: el lado oscuro de esas tecnologías la han proyectado desde la soberbia de siempre, tras la tecnología encontrarán al capullo de toda la vida. Nuestras abuelas y abuelos ya sufrieron un cambio absoluto con el taylorismo. Todo cambia para que al final todo siga igual. Si esta reflexión fuese muy equivocada, no matarían de hambre a los niños gazatíes o los acribillarían mientras buscan su ración de supervivencia o los bebés asesinados por los valientes de Hamás en los Kibutz no hubiesen visto segadas sus vidas por la barbarie más cobarde. La sangre trae más sangre.

Los drones en el Este deben ser frenados con rudimentarias redes ancestrales que los campesinos extienden para neutralizarlos, todo tan avanzado como hace un par de milenios. Masacrar inocentes ni es inteligente ni es artificial, es tan natural como la naturaleza humana, y lo único que nos acercaba a un pensamiento superior era la capacidad de empatizar, pero estamos a merced de los discapacitados emocionales y de algunos psicópatas integrados que aprovechan los vacíos legales para extender el terror.

No nos la torren más con los avances tecnológicos; no imagino a los antiguos sapiens bravuconeando a cada éxito o novedad en sus pequeños cambios, hoy ya es insoportable la estupidez generalizada y cómo de rebote se aplica el terror sobre el prójimo convenciendo de la absoluta idoneidad del siguiente abuso. Por eso, y con prudente timidez argumentaba el erudito parisino, hijo de judíos austríacos, pues ya debía advertirse el mismo de los retos que se abren cada vez que la humanidad simula un avanze. Enseñó literatura comparada y argumentaba que el genio de Europa se sustentaba en «la santidad del minuto concreto» que, atribuyéndolo al poeta William Blake, no era más que la interminable riqueza de la diversidad lingüíística del continente. (Frenar la oficialidad del catalán en Europa corrobora, una vez más, la deriva del P.P hacia postulados neofascistas mientras lo subvenciona cuando conviene y todo contra la misma idiosincracia europea).

El angloamericano en Europa, para Steiner, era la amenaza más seria; hoy, los pseudoagentes de inmigración en los EUA obligan a las personas de cultura hispana a abandonar su idioma. En Mallorca, la mala educación contra los catalanohablantes sigue creciendo y vulnerando los derechos más básicos. (Por supuesto, escribo este artículo en castellano porque me da la gana. Gracias. Además, como europeo, si algo me define es entender la lengua, la que sea, como herramienta de comunicación y nunca de confrontación, y esto debe ser de ida y vuelta, no solamente en una dirección). La única lengua perseguida en Mallorca es la catalana que históricamente es la propia de las Balears después de la Conquesta de Jaume I que desplazó el árabe. El resto son las fakes de toda la vida.

Las guerras entre católicos y protestantes configuraron gran parte del mapa europeo. Esta nueva barbarie, en todos sus niveles, no puede llegar a redibujar nada que no se parezca a otro oscuro capítulo. Si Israel es un trocito de Europa, bajo esa máxima, lo habéis vuelto a hacer. G. Steiner, muy ágil y atento, se quejaba de que se llegaba tarde. Zygmut Bauman resituaba sus argumentos como el real y angustiante epílogo de su Modernidad líquida, que, de nuevo, hace posible y da sustento, día a día, a la barbarie y a la aparente disolución de un ideario europeo en momentos muy críticos.