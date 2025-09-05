El valle de Agaete con aroma de café

En el corazón del valle de Agaete huele a café. Si te dejas seducir por su aroma como por el flautista de Hamelín llegarás a Café Platinium, una plantación que bien podría ser el plató de la telenovela Café con aroma de mujer. Como si intuyera mi presencia, al final del camino de acceso me espera un hombre sentado a una mesa cuya primera reacción es una sonrisa seguida de un «Bienvenidos».

Ese hombre se llama Santiago y es el dueño de la finca desde hace dieciséis años; sin embargo, de alguna manera porta en su ADN el cultivo de esta planta porque su familia lleva vinculada a la siembra del café hace más de un siglo. Santiago es un buen anfitrión y no duda en señalarme una mesa para que tome asiento, en poner la cafetera al fuego y agasajarme con galletas (con opción sin gluten), mermelada y queso de cabra e, incluso, con un chupito de ron miel.

Tanto cariño y mimo en el trato me hacen sentir como en casa. Y como en casa todo tiene su ritual: antes del primer buchito de café debes enjuagarte la boca. Luego, das el primer sorbo, que es amargo y, a partir del segundo se saborea más dulce e intenso, lo que me lleva a pensar que, quizá hasta ese momento, no he tomado verdadero café.

Sentada debajo de un moral guardo el móvil en el bolso para recrearme en el instante. Solo se escucha el silbido del cachivache. Huele a tierra, a humedad y a fruta acaramelada. La piel se siente en calma, a salvo. Paladeo el regusto dulzón del brebaje y observo la vegetación que me abraza como si volviera a estar en el útero materno. En el vientre de la madre tierra.

Un muchacho cubano se acerca a la mesa y nos enseña el proceso de recolección del café, que se hace a mano y solo se coge el fruto rojo que se parece a una pequeña cereza. Luego se descascarillan y se tuestan -otra de las cosas que podrás hacer si visitas la finca- y por último se muelen. El joven nos aconseja que compremos el café en grano y lo molamos en casa, ya sea con un molinillo eléctrico o manual, porque el olor permanece intacto por más tiempo.

Y oler, ya les digo que olía muy bien. A eso de mediodía empiezan a llegar turistas. Que sí, que yo también estaba de turista en mi propia tierra, pero ustedes me entienden. Observé sus caras y me conmovió ver cómo se iban maravillando con las explicaciones de Santiago, que tanto te las canta en español como en inglés y hasta en un francés chapurreado.

La visita termina con una excursión por la plantación en la que te cuentan la historia de esta mítica bebida, de la familia de cafeteros que antaño empezaron a labrarse un futuro en este sector y de la decisión de Santiago de alejarse de una vida urbana para dedicarse a Café Platinium. Entre las muchas cosas que aprendí me quedo con una curiosa anécdota: cuenta la leyenda que un pastor etíope observó que cuando las cabras se comían unos frutos rojos de origen desconocido se volvían más activas y no dormían.

Esto hizo que el pastor decidiera probar esos frutos y comprobar por sí mismo si causaban el mismo efecto que en los animales, así que los preparó en una bebida y descubrió lo que hoy conocemos como café. Mi más sincero agradecimiento al pastor etíope si esta leyenda es cierta. Sea como fuere, mi abuela siempre decía que la vida sin un buchito de café no era vida. Y una vez más estoy de acuerdo con ella.