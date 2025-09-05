Un universo

El primer pulpo hembra que, gracias a investigadores gallegos, nació y pudo completar un ciclo de reproducción completo en un tanque de acuicultura se llamó Lourditas. De su mano, descubrí la inteligencia de estos animales de aspecto prehistórico y de movimientos elegantes y armónicos. Supe que pueden resolver problemas difíciles y que tienen habilidades para planificar y anticiparse a ellos. Son curiosos, exploradores y tienen un sistema nervioso tan desarrollado que sufren y pueden recordar el dolor físico y emocional. Es fascinante que un cefalópodo sea conductual y cognitivamente tan complejo y, desde entonces, los percibo como entes mucho más evolucionados que ciertas personas. Le conté todos estos descubrimientos y emociones a mi hermana y ella, con una media sonrisa y los ojos bien abiertos, me dijo: «Vaya, vaya con mi tocaya». Y es que ella también se llama Lourdes.

Lourdes siempre me pide que le cuente lo que he hecho durante el día. Disfruta escuchando qué y con quién he comido, qué y con quién he trabajado, paseado, hecho deporte o hablado. Su motivación es un sincero interés por mi vida. Me hace sentir que soy importante para ella. Lo extraordinario es que, si no tengo ganas de hablar, me responde con un «Pues mañana será otro día y ya me lo contarás, si te apetece». No es exigente, ni susceptible.

«Pregunto por saber» es una de sus frases estrella. «Necesito comprender» es otra. No da nada por sentado y cualquier detalle mínimo es relevante. Me doy cuenta de ello cuando le explico el porqué de las decisiones o de los planes que tendremos durante una jornada. Sus cuestionamientos me hacen observar que no sé por qué hago o digo muchas de las cosas que hago o digo a lo largo del día. Lourdes obliga a ir al fondo y a la esencia de la cuestión. Me reclama que «quiero autonomía» y me aclara que «necesito ir a mi ritmo» cuando me pongo en plan hermana mayor plasta y se ve obligada a defender su espacio y forma de ser. Lo hace con asertividad, honestidad y aplomo. La admiro por ello.

Ella sabe bien el lugar que ocupa cada persona en su vida y la emoción que invierte en cada una de ellas. Tiene amigos y éstos son diferentes a los compañeros rasos. Recibe apoyos y trabaja con profesionales referentes que, por supuesto, son distintos a los que son sus ‘íntimos’ referentes. En el número uno de su escalafón jerárquico está la profesional coordinadora, que es quien manda sobre todo el mundo y toma las decisiones relevantes. En el número uno de su escalafón emocional está su «íntima monitora referente y compañera», que se llama Ana, que la acompaña desde hace décadas y con la que nadie puede competir en amor y brillo en los ojos.

Mi hermana tiene sentido del humor, es curiosa, creativa, empática, respetuosa, sabe escuchar y poner límites. Es una persona infinita, que tiene síndrome de Down y una capacidad ilimitada para sorprender. No me canso de observarla y de escudriñar sus pensamientos. Cuando creo que, si no la abrazo hasta hacerle crujir una costilla, voy a explotar, ella me para con un brazo y me advierte: «Ponte tranquila». Lourdes es todo un universo y no hay día que no agradezca la posibilidad de descubrirlo.