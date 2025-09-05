Manual de dictador (1)

En 1914 los americanos crearon el Tesoro Federal de los EE. UU. (FED) como agencia independiente del poder político, con la misión de regular la política monetaria de los EE. UU. Porque es muy poderosa y fácil de usar. Por el contrario, los gobiernos tienen extremas dificultades para aprobar gastos o recortes de impuestos pues requieren un proyecto de ley que se discuta en ambas cámaras y nunca sale como se diseña originalmente. Mientras que cuando los gobernadores que integran la FED aprueban recortar los tipos de interés, el Federal Market Committee llama al Open Market Desk de New York y le dice «reduce los tipos de interés» y éste compra y vende letras del Tesoro y los intereses bajan. No se producen fricciones políticas y el efecto es inmediato. Por esa razón la FED debe ser independiente, porque constituye un poder fabuloso que no debe delegarse jamás en ningún político que podría utilizarlo, por ejemplo, para inflar temporalmente la economía antes de unas elecciones. Y mucho menos dejarla en manos de un tirano como Trump.

Trump asalta la FED para compensar con los tipos de interés sus errores económicos (aranceles, despidos federales, control de la economía, etc) y el repunte de la inflación consecuente. Lleva meses amenazando con despedir al presidente de la FED Jerome Powell, pero no puede. Pero ha despedido a otra gobernadora, Lisa Cook. Pontifica que la economía norteamericana va como un cohete, mientras dice que Jerome Powell es el responsable de que vaya tan mal. Es difícil seguir su argumentario.

La FED, además, realiza la labor fundamental de supervisar los bancos americanos para evitar otra crisis como la del 2008. Pero Trump pretende desregular el sistema monetario como antes hizo con el mercado crypto. Restó poderes a la SEC (órgano regulatorio de la crypto) colocando a un amigo suyo al frente y se ha convertido en siete meses en el quinto mayor tenedor mundial de bitcoin. Sin instituciones como la FED o la SEC, EE. UU. se convertiría en Venezuela o Argentina donde la inflación ha superado el cien por cien muchos años.

En cualquier caso, es sólo el primer paso, porque su verdadera intención es el control absoluto de la economía y la sociedad. Exigió a NVIDIA el quince por ciento de su facturación, no de sus beneficios, para autorizar la venta de sus chips H-20 a China; ha coaccionado a AMD en análogo sentido; ha adquirido participaciones en US Steel, entrado en el accionariado de Intel y obligado a Appel a invertir cien mil millones en EE.UU. Y todo en dos semanas. No son compañías con apuros financieros que deban ser rescatadas. «Estados Unidos siempre ha sido cauteloso respecto a la línea que separa la empresa pública de la privada», manifiesta Jonathan Levy, historiador y profesor de Sciences Po en París y autor de Ages of American Capitalism: A History of the United States. «La única vez que se ha sucedido ha sido en el contexto de una guerra o en interés de la seguridad nacional».

Es el principio de una suerte de capitalismo estatal que tendrá una repercusión nacional e internacional muy negativa.

Paul Krugman, premio nobel de Economía, lo ha resumido perfectamente: «Si te metes en su camino, te arruina la vida». Como está intentando con George Soros y su hijo que apoyan la Agenda 2030 ,odiada por los ultras, para quienes reclama ser acusados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Porque los regímenes autoritarios no se limitan a declarar que están procesando a sus oponentes políticos, sino que vierten acusaciones falsas u ordenan un procesamiento selectivo. Además, cuenta con algunas sentencias favorables, sin precedentes, de un Tribunal Supremo hecho a su medida.

Sólo lleva siete meses en el cargo y tiene atemorizado a Wall Street porque no sabe dónde acabará la intervención empresarial; se han producido más bancarrotas que en los años 2021 y 2022 juntos como consecuencia de sus estúpidos aranceles. Se inspira en Putin, su amigo. Sigue al dedillo el manual del dictador.

Pero «vendrán cosas peores», dice la Biblia.