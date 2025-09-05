Sobre interpretaciones

De forma continuada recibimos información sobre cuestiones que de forma más o menos importante nos atañen. Expurgarla para determinar su sentido es necesidad ineludible para cualquier mente crítica. Más allá del diluvio de noticias más o menos verificables sobre el perpetuo acontecer de los sucesos, nos interpelan las que nos llegan del mundo de la política, las que están relacionadas con nuestra visión del mundo. Cuando lo que se trata es dilucidar entre las opiniones sobre los hechos, entonces el problema es más arduo, pues está muy en boga la tesis relativista introducida por Derrida y demás philosophes franceses derivada de Nietzsche: «No existen hechos sino interpretaciones». Es decir, opiniones. Eso sí, cuando es posible establecer en qué consiste la opinión. Por ejemplo, un reputado columnista escribe: «No defiendo la inmigración descontrolada, pero me parece muy estúpido demonizarla». ¿Qué diablos querrá decir? ¿No la promuevo, pero tampoco la condeno? Pero eso puede significar que la tolero. Y eso también significa que tolero que mi país tenga las fronteras abiertas. Lo cual supone una dejación absoluta de las responsabilidades de un Gobierno que se precie. Sin fronteras no hay Estado ni civilización que pueda sobrevivir. ¿Qué sentido tiene entonces hablar de inmigración controlada? Ninguno en la medida en que se tolera la descontrolada. Tal parece que en un tema sometido a gran controversia sin solución a la vista se quiere quedar bien con unos y con otros y sobrevolar la cuestión. Si uno no tiene la solución a un problema, quizá lo más adecuado sea reclamarla a los competentes, no resignarse al dicterio de los nihilistas: las inmigraciones son imparables y han modelado el mundo.

Otro ejemplo es un editorial de este diario, a propósito de la guerra de Gaza. Todos podemos estar de acuerdo con lo horrible de los hechos. A todos se nos pueden revolver las tripas con tanto sufrimiento. A todos los que se reclaman de un comportamiento ético nos estremece lo que allí sucede. Pero ya Wittgenstein pensaba que el objetivo de fundamentar la ética en la racionalidad estaba condenado al fracaso. La ética no trata de la verdad, es, en última instancia una cuestión de sentimientos y disposiciones, que merece nuestro más profundo respeto. Somos criaturas con valores que no siempre coinciden. Entre Israel y Hamás se desarrolla la pugna entre un estado democrático que se juega su existencia y una organización terrorista que persigue su destrucción. Es en este marco en el que se racionaliza la acción de unos y otros. El editorial dice que el pueblo palestino es víctima en primer lugar del terrorismo de Hamás al que en ningún caso se puede responder como lo está haciendo el gobierno de Israel, con la desproporcionada respuesta impuesta por Netanyahu. La dificultad para el editorialista consiste en señalar cuál es la respuesta adecuada que debería haber tomado el gobierno de Israel a la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023 con 1.200 asesinados, múltiples heridos, mujeres violadas y más de 200 secuestrados. En qué pueda consistir la respuesta proporcionada es una cuestión que nadie, ni el editorialista, ni la ONU, ni ninguna otra organización internacional, puede establecer. ¿Qué sentido tiene entonces invocarla? No puede consistir en otra cosa que un desahogo que calme nuestro malestar ético. Son frases inverificables que no tienen significado cognitivo, no tienen valor de verdad.

La entrevista de Pepa Bueno a un Sánchez desencajado nos permite algunos apuntes sobre las respuestas del presidente a la periodista que él mismo ha designado presentadora del Telediario 2 de RTVE, convertida en la televisión del Gobierno en la célebre sesión del 30 de octubre del Congreso en plena Dana de Valencia. Ya no se gobierna en España. Todo es propaganda. Y en propaganda consistieron las respuestas del presidente a las cuestiones planteadas. A la pregunta sobre el apoyo del Gobierno al fiscal general, procesado por el Tribunal Supremo, respondió que lo hace porque cree en su inocencia, cuando lo que se cuestiona no es si es inocente o culpable, sino que se mantenga en su puesto tras ser procesado siendo quien tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Con el contrasentido de que el fiscal del proceso será un subordinado suyo. Acusó a los jueces que dirigen los procesos en los que están enjuiciados su mujer, su hermano, su fiscal general, de lawfare, de actuar por motivos políticos, en otro ataque al poder judicial. Ante la cuestión de la inexistencia de presupuestos en toda la legislatura y el incumplimiento de la obligación constitucional de presentarlos antes de cada uno de octubre, que él mismo reprochó a Rajoy, exigiéndole una moción de confianza y elecciones anticipadas en caso de no obtenerla, respondió asegurando que los presentaría, pero que, en caso de ser rechazados, seguiría en el Gobierno hasta finalizar la legislatura. Aseguró que sólo son un instrumento, que lo importante son los fines. Desdeñó explicar cómo alcanzar los fines sin utilizar el instrumento principal para conseguirlos. El diario El País, que ha dejado de ser la voz de Sánchez, le recordaba en su editorial del lunes que «Sin presupuestos no se gobierna, se administra». No hay presupuestos porque no hay mayoría parlamentaria para gobernar, sólo hay mayoría para evitar que gobierne el PP.

La realidad de la economía de los ciudadanos no coincide con las declaraciones de Sánchez, de que va como un cohete. La realidad es que la pérdida de poder adquisitivo es brutal. Sólo se salvan colectivos de funcionarios y los pensionistas que mantienen un suelo electoral al principal partido del Gobierno. Los sueldos son insuficientes, no ya para poder comprar o alquilar una vivienda o formar una familia, sino para afrontar los gastos que requiere una vida normal. Sánchez argumenta que le falta tiempo para poder solucionar la cuestión de la vivienda, pero pasa por encima del hecho de que lleva siete años en el Gobierno. La justificación para no convocar elecciones consiste en la afirmación de que paralizarían y polarizarían el país. Llevamos siete años polarizados y es él el que propugnó la construcción de un muro entre el progresismo y las fuerzas de la derecha y la ultraderecha. Y Feijóo, con los párpados caídos sobre ojos cansados que guarecen mechones que sobrevuelan los pabellones auriculares, debería acicalarse un poco.