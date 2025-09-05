Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Els mals actors de la política
El problema actoral no és tant el canvi d’opinió com la seva incapacitat per presentar arguments convincents
Els generals Charles de Gaulle i Bernard Montgomery mantingueren un estira-i-arronsa al llarg de la II Guerra Mundial. El francès va comentar en una conversa amb un amic: «Montgomery més que un bon militar és un bon actor. Però és un actor tan bo que, quan fa de militar ho fa molt bé». Alguns lectors poden pensar i creure que es tracta d’un comentari àcid, crític i cínic. Discrep i crec que és un elogi.
La idea seria aplicable als nostres polítics d’avui. Què ens importa si són millors actors que polítics mentre assoleixin un paper memorable quan administren? A qui molesta l’origen, la carrera, la religió o la tendència d’un gestor públic si quan representa el seu càrrec actua de forma magistral?
L’anècdota dels dos militars la conta Mauricio Wiesenthal al seu llibre Las reinas del mar, una novel·la sobre els luxosos vaixells de creuers que navegaven pels cinc oceans. Ve al cas de què la majoria dels nostres polítics són incapaços de sortir d’una mala iniciativa amb una actuació brillant que ens aixequi entusiasmats dels nostres seients fent mamballetes fins a adolorir les mans. Que, malgrat la feblesa i les contradiccions del guió que les toca interpretar, pels seus gestos, l’expressivitat i la comunicació amb els espectadors, amb els ciutadans, les treguin una llàgrima, un somriure o una emoció.
Aquesta setmana hem presenciat alguns espectacles d’aquests que en sortir de la sala et fan ganes de reclamar els doblers. N’hem escollit tres per decidir qui s’enduu l’Oscar, o deixem-ho en el Goya, a la millor interpretació i guió original o copiat.
Primera candidata, Marga Prohens per «Jo complesc els pactes». La mateixa intèrpret que fa un any pactà amb l’oposició el manteniment de la Llei de Memòria Democràtica, ara ha decidit aliar-se amb Vox per derogar-la. Intenta aparentar dignitat davant els micròfons, però tramet patetisme. Acorda una cosa i la contrària. Proclamà a qui vulgui escoltar-la que paga allò que pacta. La realitat és que a la vegada que compleix, incompleix. La veig com Scarlett O’Hara devora una olivera. El sol encén el cel mentre s’amaga dins la mar, la presidenta aixeca el puny i exclama: «Jur que mai més incompliré un pacte». Rhett Butler li dona la rèplica des de damunt un ametller en flor: «Francament, estimada, m’importa un rave».
Segon candidat, Pedro Sánchez per «Sense pressupost, eleccions». Li etzibà fa uns anys aquesta sentència a Mariano Rajoy. Ara, quan Pepa Bueno el posa davant la contradicció que protagonitza, no només no rectifica, sinó que pensa continuar endavant encara que no li aprovin els comptes dels pròxims cinquanta anys. El problema actoral no és tant el canvi d’opinió com la seva incapacitat per presentar arguments convincents. Fa massa estona que empra soliloquis que només convencen a qui les pronuncia, però deixen indiferents als espectadors. En la seva situació actual sembla Jonathan Pryce en la fantasiosa versió sobre Don Quixot dirigida per Terry Gilliam, dels Monty Python.
El tercer i darrer candidat és Santiago Abascal per «Enfonsar la flota». Sempre m’ha meravellat l’esperit guerrer d’algú que demanà tres pròrrogues fins que va eludir el servei militar obligatori. Qui se salvà d’agafar un fusell Cetme, ara vol bombardejar i enfonsar vaixells que salven migrants. No només és la contradicció entre l’esperit i la pràctica bel·ligerant, és que, a més, diuen que s’inspiren en valors cristians. Li hauria agradat participar en la batalla naval de Santiago de Cuba. Però no al costat de l’almirall espanyol Pascual Cervera, sinó de l’americà William T. Sampson, que, més que disputar un combat, practicà el tir a una caseta del Ram, donada la seva superioritat i la insensatesa dels dirigents i la premsa madrilenys, que exigien glòria on només hi havia misèria.
I l’Òscar, o el Goya, és per a… cap dels tres. Hauran de millorar molt si volen que el públic potencial torni a trepitjar en massa les sales on es projecti cinema polític.
