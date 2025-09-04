La ruta Argel-Balears, nueva puerta de entrada / DAVID ARQUIMBAU SINTES/EFE

Como se ha escrito en este periódico, la distancia entre Balears y Argelia es parecida a la que guardamos con Valencia, lo que significa que puede ser una ruta para la migración ilegal fácil de consolidar, más cuando la relación hispano-argelina se deterioró a raíz del cambio de política del presidente Sánchez con Marruecos sobre el Sáhara, lo que ya supuso el cierre del suministro energético de un gasoducto.

Estamos en un momento en que la inmensa mayoría de la población nos damos cuenta de la importancia de la prevención como mejor medida para evitar los problemas graves, y me estoy refiriendo a los importantes incendios de este verano. En el caso de migraciones irregulares, tenemos el ejemplo de lo que sucede en Canarias, y es lógico y de agradecer que el Govern Balear se adelante y solicite medidas eficaces a quien tiene las competencias, en este caso exclusivas, sobre fronteras y migración, que es el Gobierno del Estado.

Sin duda, será más fácil y económico negociar la colaboración de Argelia antes de que las mafias tengan establecidas más redes que las actuales, como puede ocurrir si no se impide, y esta es la batalla difícil de la presidenta Prohens, ya que la responsabilidad es de Madrid y Europa.

La dificultad de controlar la migración irregular no tiene soluciones mágicas, y cualquier opción populista no merece consideración alguna. La migración es necesaria en España y en Europa, pues tenemos miles de puestos de trabajo sin cubrir y nuestra economía los necesita.

Por ello, la mejor política para reducir la llegada de migración irregular en cayucos, pateras, o en avión, es simplificar y facilitar la migración legal.

Es irresponsable por parte de la Administración central que no se puedan conseguir citas rápidas en los departamentos de extranjería, pues con ello obligan a los que están pendientes de legalización a tener una situación irregular y no poder trabajar. Socialmente, es irresponsable que el gobierno de Sánchez haya aumentado el gasto en asesores un 43% desde que entró en el gobierno y no haya funcionarios para atender a los que quieren trabajar en España de forma legal.

Y es que el Gobierno Centralista dedica más de 160 millones anuales a sus 811 asesores que muchos no sabemos a qué se dedican, y para el reparto de menores desde Canarias ofrece a las autonomías menos del 60% de esta cifra y solo para el primer año, o por no hablar de los 11.000 millones de euros que Sánchez ha incrementado el gasto militar este y los futuros años, y lo poco que dedica al problema social de los migrantes y que traspasa a las comunidades autónomas.

Conocemos los sectores donde hace falta mano de obra y no es demandada por los residentes, (sector primario, construcción, hostelería, servicios de hogar...), por lo que sería bueno incrementar la formación en los países que colaboren con convenios de migración y, pensando en nuestra comunidad, con Argelia para los que encuentren oportunidades de trabajo; o facilitarles vías de preparación profesional y posteriormente un visado temporal de unos meses para encontrar un puesto de trabajo. De esta forma, las personas están documentadas y conocemos sus países de origen, tema que con frecuencia no ocurre con los que llegan por la ruta canaria o balear.

Otro punto básico es que, al estar en el espacio Schengen, la política de migración debería ser competencia europea, y por tanto esta política debería ser pactada en Bruselas, y con financiación de todos los países, no tan solo los fronterizos.

Europa ha sido muy rápida en incrementar unificadamente el gasto en defensa militar hasta el 5% del PIB, pero en la política migratoria es un reino de taifas. En definitiva, para mantener el estado del bienestar social, es mucho más importante el punto de la migración legal formada y reforzar las fronteras sur europeas, para adaptarse al humanismo europeo, que hacer frente a una hipotética invasión rusa, país que ni siquiera es capaz de vencer a Ucrania.