L’asfalt del PP-Vox
L’any 1977, en plena eclosió en defensa de l’illa Dragonera, circulava un pòster on una excavadora agressiva es menjava –o sigui, depredava– aquesta illa encara fora de perill d’urbanitzacions. Avui, 2025, l’excavadora que arrasarà el nostre sòl rústic duu la cara de dos presidents del Partit Popular —Galmés i Prohens—, envoltats de les cares d’un seguit de nostàlgics del franquisme.
Que al Partit Popular li agrada l’asfalt ha quedat meridianament clar després que, al Consell de Mallorca, un govern venut a les grotesques exigències de Vox hagi decidit que la millor manera de solucionar la saturació del tràfic és acumular carrils a les carreteres, en comptes de planificar el decreixement del tràfic i el decreixement turístic que Mallorca necessita.
Tant se val que hi hagi un estudi de capacitat de càrrega encarregat pel propi Consell de Mallorca. En aquest estudi, recolzant-se en unes dades esfereïdores —986 vehicles per cada mil habitants, gloriosa i lamentable conquesta dels governs de dretes que ara es diuen «de la llibertat»—, s’hi aposta rotundament per la gratuïtat del transport públic, per ampliar i millorar la xarxa de trens, per crear i ampliar els carrils reservats al transport públic, per impulsar programes de mobilitat col·laborativa (compartir trajectes en cotxe, llogar-los entre particulars), per regular i limitar l’entrada de vehicles dins una illa embossada i farta, i per divulgar a tot arreu la racionalització de l’ús del cotxe privat. Aquestes són les propostes de progrés que els socialistes sempre hem defensat i hem posat en pràctica, abans que les obsessions asfàltiques del Partit Popular les impedissin o les eliminessin.
Dit amb tota claredat, el Partit Popular no aplicarà les recomanacions centrals i inexcusables que emanen de l’estudi de capacitat de càrrega, i seguirà reforçant l’ús del cotxe privat de la millor manera possible: posant més d’asfalt, que és l’imant dels vehicles, de la velocitat i dels accidents de tràfic. Això ho farà contra tota lògica, perquè està matemàticament demostrat que quan s’introdueix un nou carril o una nova via ràpida dins una xarxa ja congestionada —la Via de Cintura a Palma o l’autovia a l’aeroport com a exemples paradigmàtics—, els conductors aprofiten la nova via o el nou carril pensant que reduiran el temps del viatge, però a mesura que s’hi afegeixen més conductors als nous carrils i vies, tots dos es comencen a congestionar, de manera que els desplaçaments es fan tant o més llargs que els de la via o els carrils originals. Al final, tota la xarxa en conjunt acaba embossada. El lector interessat trobarà aquest efecte en la paradoxa de Braess, que diu que alterar una xarxa viària per a millorar el flux de tràfic té un efecte invers.
El gust del Partit Popular per l’asfalt i el ciment també queda perfectament acreditat en un decret llei promogut per allò que va quedant d’aquest partit minoritari i caïnita que és Vox, que diu que el nostre preuat sòl rústic —el que els governs d’esquerra havien aconseguit protegir i ordenar contra el desmesurat creixement urbanístic—, ara es requalificarà per tal que s’hi pugui tornar a edificar, sense esperar a què s’esgoti el sòl urbanitzable disponible. Tan sols a Palma s’encimentaran més de 680 hectàrees de sòl rústic —l’equivalent a 680 camps de futbol—, una part d’ell al voltant de nuclis rurals. Aquesta malifeta promoguda per la vergonyosa aliança entre el PP i Vox tindrà uns efectes directes d’increment poblacional: fins a 150.000 residents més —i almenys 70.000 vehicles més— dins d’un municipi sense infraestructures de transport, energia o aigua que ho puguin suportar, ni sense els equipaments que es necessitaran.
Aquests partits, PPVox, ja pràcticament indistingibles en les teories que defensen, estan consumant justament allò que la gran majoria de la societat mallorquina no vol: una generalització i propagació territorial de l’asfalt, trista metàfora del negre futur que li espera a Mallorca. Contra ell s’alça i s’alçarà el socialisme mallorquí del decreixement amable i el benestar.
