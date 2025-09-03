Opinión | Tribuna
Turisme i construcció, on són els límits?
Mallorca, al igual que la resta de l’arxipèlag, ha caigut en mans d’una cobdícia insadollable, descontrolada i, per això mateix, planerament destructiva
Pot ser que el privilegi del verd i de la remor suau del jardí amorosament acaronat per unes mans sàvies i pacients hagi actuat, durant l’estiu, com una mena de precari lenitiu del dolor (inguarible?) que ens produeix Mallorca. Que Mallorca albergui encara petits i afortunats racons decorats amb delit per la natura no amaga, en efecte, la dissortada realitat del rerefons d’una illa i d’un país que, des de qualsevol perspectiva que hom vulgui triar, està devastat o en obert procés de devastació. Tanmateix, el mirall de setembre ens tornarà indefectiblement, també als afortunats que s’hagin pogut abstreure, ni que sigui a estones curtes, del brogit insuportable dels turistes a la recerca d’un destí quimèric, la imatge lamentable d’una amenaça recurrent que s’agreuja amb el pas indefectible del temps.
Mallorca, no diguem res d’Ibiza i Formentera, i també Menorca, que, dècades més tard, ha perdut la virginitat ben igual que la resta de l’arxipèlag, han caigut en mans d’una cobdícia insadollable —perdó per la tautologia—, descontrolada i, per això mateix, planerament destructiva. Quan, si fa no fa, seixanta anys enrere algú descobrí que les illes gaudien d’unes condicions òptimes per fer negoci a mans plenes, nasqué entre nosaltres un fenomen anomenat turisme que, amb els anys, esdevingué massiu, amb les conseqüències altament lesives que ja eren previsibles aleshores i que ara constatem i patim. El mal de tots els mals és que els diferents poders polítics, autòctons i aliens, que, a cada època, han pogut ordenar la disbauxa, s’han estimat més alimentar la fera i deixar que el creixement sense aturador de les variables vinculades amb el turisme i la construcció indiqués que el camí que es recorria era el camí correcte (per fer diners), amb independència dels efectes negatius que pogués reportar per a la col·lectivitat sencera.
A hores d’ara, la realitat és que cap dels dos fenòmens que regeixen la nostra realitat econòmica d’ençà de sis dècades —el turisme i la construcció— ha fet que, col·lectivament, visquem més en harmonia amb el nostre entorn natural. Res, per descomptat, ha propiciat aconseguir que la nostra llengua tingui el futur garantit i assoleixi la categoria de llengua d’ús normal i ordinari en les nostres relacions socials i personals. Res, al cap i a la fi, d’allò que ha representat incrementar el nombre de turistes i ocupar nous espais de territori ens ha fet millors. De qualsevol manera i com que gairebé tot té o pot tenir remei si al servei de les solucions s’hi posen la voluntat i les eines precises, convindria sintetitzar, per un costat, les tergiversacions que, des del poder politicoeconòmic, es fan servir per justificar el dogma del creixement sense obstacles del turisme i del seu indestriable soci preferent, la construcció. Per l’altre costat, es tractarà d’enunciar unes respostes orientades a tractar de revertir la situació actual. A veure.
Quan els beneficiats per l’estat de coses vigent diuen que els moviments en contra del turisme posen en perill el futur de l’economia de la nostra terra i etcètera, es parteix d’una base falsa. En primer, lloc, perquè ningú assenyat qüestiona el turisme en termes de radical supressió, sinó —vet aquí el matís imprescindible— el model turístic actual, massiu, depredador i descontrolat. Per tant, allò que és i ha de ser objecte de crítica no és pas el turisme en termes generals, sinó aquest turisme generador de malestar i responsable de l’entrada multitudinària de mà d’obra forana sense qualificar. Altrament, el creixement il·limitat de les xifres turístiques posa la indústria en la cruïlla de la seva pròpia destrucció per la pèrdua d’atractiu paisatgístic i natural de la destinació i per la incomoditat que, també per al turista (!), representa la massificació. Al respecte, no sembla que ningú del sector, en aquesta fugida enfollida vers el no-res, hagi reparat, posem per cas, en la creixent i irrefrenable supressió de l’arena de les platges, causada tant per motius vinculats amb la intervenció humana i la consegüent alteració dels corrents marins, com pel mateix canvi climàtic. Què faran aleshores els hotelers, quan no hi hagi platges? Què farem, tots plegats?
La construcció és l’altre fenomen econòmic insaciable que aquests que ara ens mal governen pretenen incentivar fins que tot faci un sonor esclafit. L’excusa oficial per ocupar enormes noves extensions del territori que fins ara no era urbà, decisió que, per paga, farà augmentar exponencialment el nombre de residents a casa nostra, és la manca d’habitatges. Emperò, la manca d’habitatges és falsa perquè n’hi ha a balquena que estan buits —l’ús d’aquests pisos es podria expropiar—, i n’hi ha, quantificables en desenes de milers, que es dediquen a usos turístics. [Uns interrogants que venen a tomb: és sana una societat que viu de rendes o aspira a viure-hi? Pretén aconseguir el benefici col·lectiu o, més aviat, una altra cosa, una acció pública que potencia aquests modus vivendi, com ha passat ben recentment amb la publicació de normatives que faciliten el lloguer turístic?] A més a més, continuen sense explorar-se les ben apreciables possibilitats que ofereix, per exemple, bona part del patrimoni de l’Església catòlica, en desús, en situació de mig abandó o infrautilitzat.
Sembla de tota evidència que allò que interessa als promotors/constructors és l’obra nova a gran escala i no pas les minúcies de les reformes i les adaptacions, per això les anteriors alternatives —les eventuals expropiacions de l’ús dels habitatges desocupats, la progressiva limitació dels lloguers turístics, la cerca d’alternatives com l’adaptació d’edificis existents...— no fruitaran. De fet, ni tan sols han estat objecte del més petit debat. Mentrestant, el territori, el paisatge i els entorns rurals són de bell nou l’objecte de desig fervent dels fons d’inversió, que, per descomptat, tenen garantida l’actitud servil de l’actual poder polític. En aquesta tessitura, ningú no té present, posem per cas, que el Pla de Mallorca pateix restriccions d’aigua —no les pateixen, curiosament, ni els hotels ni els municipis costaners— i que les noves construccions exigiran infraestructures (dessaladores o potabilitzadores) que ara no existeixen, amb l’inherent augment de la despesa energètica i, per descomptat, de mà d’obra forana que, al seu torn, estarà mancada d’habitatges...
En presència de tot plegat, on són els límits? Qui pensa aturar aquesta dinàmica destructora absolutament enfollida?
