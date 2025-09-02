Por qué no escribir sobre la «cutre política»

Si un periódico ofrece la posibilidad de estar una tribuna desde la que poder, «predicar en el desierto», escribir, comunicar, eso supone tener una especie de franquicia desde la que trasladar ideas, pensamientos y valoraciones sobre lo que sucede en la vida ordinaria, es sin duda, un privilegio y a la vez que un compromiso, una responsabilidad. Esta sensación es complicada de transmitir a quienes siguen la columna y también difícil de entender por parte de los lectores. El leedor seguramente ve en el articulista a una persona que tiene la oportunidad de divulgar sus ideas desde la seguridad de que tendrán amplia difusión. Los comentaristas que en este país tratan las noticias relacionadas con la política no tienen problemas a la hora de sentarse en ante el ordenador; cada día hay noticias, aparecen continuamente informaciones sobre actuaciones y dejaciones, a veces penosas, en la «cutre política nacional». La política es, desde luego, un importante tema en el que yo desde hace tiempo me propuse no escribir y no lo hago. Este año, con motivo del desastre de la dana en Valencia, pueblos arrasados, cientos de muertos, escribí un artículo que titulé «Qué buen vasallo si tuviera buen Señor», -citando El Cantar del Mio Cid-, en claro elogio a la solidaridad de los ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, que, ante la catástrofe que sufrió aquella Comunidad, no dudaron en entregarse a la limpieza, a dar agua y comida, sin esperar nada a cambio; tal vez les bastaba una sonrisa. Ahora, ante el horror del fuego que quema pueblos enteros de una parte muy importante de Galicia, Asturias y León, se podría volver a escribir aquel mismo artículo; los pueblos se han vuelto a mostrar responsables y la gente paciente y desprendida ante la catástrofe, la generosidad y solidaridad vuelven a estar presentes ante la evidente incapacidad e incompetencia de lo público.

Unas personas conocidas que siguen mis artículos me preguntaban que porqué llevo un mes sin escribir. Sencillamente porque, cuando llegan los cuarenta grados de temperatura y el 80% de humedad, las ideas se esfuman, se evaporan, como ocurre con el agua en el estaque. Mis amables comunicantes decían que a ellas no le interesa la crónica política, pero si les gusta leer algo amable, recrearse de lo que entienden por literatura, les gusta, dicen, los asuntos corrientes que llenan la vida de las personas y que son la verdad. No soportan «la trifulca nacional», añaden que les deprime. Bastante coincidencia con este escribidor. Los seguidores de escritos intrascendentes, que no tienen más pretensión que la distracción y entretenimiento de quien los lee, deberían saber que esos también son importantes, que literatura es cualquier escrito que, al ser leído, despierte en el lector algo más que las palabras mismas. La literatura no está exclusivamente en el texto escrito, sino que también está en el que lo lee. El lector convierte así, con su unión con el escritor, en literatura cualquier escrito, literario, erudito, o no, que le sugiera algo estético, emocional o crítico.

No sé si alguien puede pensar que escribir sobre la cutre política actual es literatura; si fuese así, seguramente es que no lo tiene claro. Preguntémonos: ¿un artículo sobre la trifulca política nacional puede contener un mínimo de calidad literaria? ¿Los insultos, descalificaciones, el no responder en el Congreso a quien pregunta, el contestar «y tu más» puede entenderse como verdadera política? ¿A alguien le puede parecer un espectáculo atractivo? La desconfianza en las instituciones, el ruido mediático, la adulteración del leguaje, ¿a qué conducen? Hoy, la política desagradable del insulto, de la descalificación, ocupa casi todo el espacio, asfixia otros temas en los que poder participar. La respuesta, a mis seguidores, de porque no he escrito durante un mes, no sería necesaria, pues estos inteligentes lectores seguramente entienden que guardar silencio puede ser un acto de higiene mental. No todo silencio es desinterés: callar puede ser una forma de escribir, igual que un silencio en una partitura vale como una nota musical.