40 niños migrantes molestan más a Prohens que 10 millones de turistas

Marga Prohens desata aguerrida cruzada (el ucase evacuado por el PP de Feijóo es taxativo) contra el reparto de niños migrantes llegados, arriesgando sus vidas, a las costas mallorquinas. A las instituciones, Gobierno balear y Consell de Mallorca (su presidente, Galmés, exalta la necedad política) les corresponde acoger a 40 niños llegados sin sus padres. Y Prohens ha puesto el grito en el cielo: anuncia recursos, solicitar la intervención de la Unión Europea. Dice que están saturados los centros de acogimiento, que ya no dan más de sí, que el esfuerzo que se le demanda desde el Gobierno central es inasumible. 40 niños. Prohens no se percata, su agudeza política no da para tanto, que le hace ganar votos a espuertas a la extrema derecha, a Vox, que es quien, en esos asuntos, dicta su catecismo a Prohens. Ella, obediente, asume. Es el discurso que el extraviado Feijóo, que sigue sin mando en plaza, mantiene emulando a quien teme por encima de todo, a Santiago Abascal, que en todas las Españas, al igual que en la isla adyacente, o sea, Mallorca, ha entrado a saco en los segmentos electorales de los que se alimenta el PP, que, dejando en nada el masaje con el que le obsequian las encuestas benevolentes, publicadas en los medios de la derecha, no para de menguar en su expectativa de cosecha de votos. Al tanto.

En eso está Prohens, también el citado Galmés, que, además, presume de que las carreteras mallorquinas, esencialmente las que ordenan el tráfico de y hacia Palma, se han descongestionado. El hombre ha dado con siglos de adelanto con la teletransportación a gran escala. 40 niños de reparto serio problema. No que en los primeros seis meses del año Mallorca degluta a 10 millones de turistas (serán unos 20 en diciembre), que esquilman vorazmente los recursos naturales y los otros. En Sóller, citémoslo someramente a modo de ejemplo, quedan diez días de suministro de agua. Después, restricciones. Pero eso es bagatela para Prohens. Dos años después de acceder al cargo, acredita la más deficiente gestión que ha dado la Comunidad Autónoma balear. Deficiente por inexistente: incapaz de hilvanar política coherente en ninguna de las áreas que tiene encomendadas por el Estatuto de Autonomía.

Insistamos en el asunto, tiene su cuajo: 40 niños son el caballo de batalla de Prohens contra el Gobierno central. Vamos a ver, alma de cántaro: ¿no se ha percatado de que la denominada masificación turística, el acceso a la vivienda, quimera presente en la vida de los mallorquines, son los asuntos peliagudos que está obligada a confrontar? ¿No se entera de que al paso que va, a dos años de las elecciones, horada a destajo sus perspectivas electorales, como si fuera un Mazón cualquiera, teniendo, como ha tenido hasta el momento presente, garantizada la reelección por la incomparecencia del PSOE, que insiste en la pulsión suicida de encomendarse a la impresentable (para las elecciones) Francina Armengol? ¿Es que la incompetencia de Prohens y del grupo dirigente del PP llega al punto de ceder a diario votos y más votos a Vox? Es de casi tan difícil comprensión como dilucidar los arcanos de la teoría de cuerdas en la que andan enfrascados los físicos teóricos.

Por último, fundamental, prioritario, lo que está haciendo con los niños migrantes Marga Prohens, utilizarlos como arma política, es tan amoral como falto de humanidad, la que con cinismo declara sentir hacia ellos. 40 niños no pueden ser acogidos por el Gobierno de la señora Prohens. Lo impone el presidente Sánchez. Declaración de guerra. A eso estamos asistiendo debido la extrema derecha de Vox se ha adueñado del discurso (y la acción política) del PP insular.

Un fantasma ha llegado a Mallorca, el del fascismo del siglo XXI. Recorre España. Europa. El entero planeta.