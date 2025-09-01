De vuelta al planeta de los simios

Una imagen de la película, 'El amanecer del planeta de los simios'

Aristóteles definió al hombre como un «animal político», en el sentido de que habita en una polis, una ciudad, y asoció esa singularidad que lo diferencia del resto de los animales a la circunstancia de que es el único ser vivo que posee lenguaje, logos. Aristóteles estableció así un vínculo inseparable entre la naturaleza social del ser humano y su capacidad de comunicarse con palabras. De hecho, Sócrates ya había anticipado ese nexo entre la palabra y la convivencia ciudadana al postular el diálogo como el método para alcanzar acuerdos consensuados. De ese uso filosófico, se originó la dialéctica como instrumento para contrastar los razonamientos que los interlocutores se intercambian en condiciones de igualdad lingüística. Es por ello que la expresión «sociedad dialogante» es sinónima de la concordia civil que debe garantizar el bien común del conjunto de la ciudadanía.

Sin embargo, este desiderátum, utópico como casi todos los que formulan los abstraídos filósofos, plantea una paradoja que con el tiempo se ha mostrado irresoluble: que la armonía cívica depende de la capacidad de argumentar que posean los ciudadanos. Sin esa competencia lingüística básica, la vida política, en sentido aristotélico, resulta inviable porque, si los ciudadanos y quienes los representan carecen de logos, el diálogo entre ellos es, a todas luces, imposible. Por tanto, la consecuencia inmediata de la degradación del lenguaje es que las sociedades, al ignorar la dialéctica, se desarticulan para acabar desintegrándose.

Asimismo, el empobrecimiento de la expresión verbal conlleva un aumento de la agresividad. Cuando el lenguaje mengua, se reduce la posibilidad de expresar ideas complejas, comprender opiniones distintas y negociar soluciones pactadas. Esta carencia genera una polarización que suele dar paso a una encarnizada belicosidad. Dos ejemplos mostrarán hasta qué punto es cierto el axioma de que cuanto más limitado es el lenguaje mayor es la violencia. El primero es de ámbito doméstico: la política española se ha convertido en un vociferante y alborotado galimatías, con el único y avieso objetivo de noquear al adversario. Como si fueran luchadores del antiguo pancracio, muchos políticos recurren a todo tipo de arteras triquiñuelas, incluidas las zancadillas y puntapiés verbales, para humillarse mutuamente a golpe de rastreras pullas y toscos zascas. Con su barriobajera logomaquia lo único que consiguen es sumir a la sociedad en un estado de exasperante irritación. El segundo es de ámbito internacional: el paupérrimo léxico del actual presidente de los EEUU le impele a proferir a diario, urbi et orbi, groseros exabruptos e hiperbólicas peroratas, adobadas de zafias martingalas, beligerantes bravuconadas y perentorias amenazas que provocan en el mundo una turbadora congoja. Así las cosas, ante este desquiciante guirigay y sin visos de que la filosofía aristotélica lo remedie, resulta palmario que la galopante pauperización del lenguaje nos devolverá a los humanos, en un pispás, al planeta de los simios.