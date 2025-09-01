Vista del humo del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Turbeo, Lugo, Galicia (España). / EP

Sería goloso, aunque arromántico, que el titular hiciera referencia a este verano por el que aún transitamos y a sus efectos sobre nuestro deseo. La triste realidad es que en muchas ocasiones, en lo que respecta a la cuarta acepción de la definición de «ardiente» en la RAE, supone un pretencioso añadido a «verano» que, para algunos, acaba quedándose en un souflée a la intemperie después de unos minutos: algo hinchado y caldeado que se ha horneado con cariño pero que al sacarlo queda en un bodrio chafado. Lo que prometía ser un verano ardiente acaba configurándose como un verano arduo en empeño e intenciones, pero de resultados gélidos.

Lo cierto es que esa ironía del lenguaje —entre lo que soñamos y lo que padecemos— nos devuelve al otro “verano ardiente”, el de la primera acepción del diccionario. No ya el de los deseos y amores que se enfrían, sino el de las llamas que, lamentablemente, consumen montes y pueblos.

Arde España con más de una decena de incendios aún activos: hectáreas calcinadas, la vida animal y forestal aniquilada, pueblos arrasados por las llamas, personas fallecidas y otras sin hogar. Buscando los motivos de los incendios forestales, doy con el artículo de la web de Greenpeace del pasado día 22 de agosto, elaborado por Nanqui Soto, responsable de las campañas de Bosques y Empresas y DDHH en Greenpeace España. Los paisajes forestales arden por la combinación de cinco factores fundamentales: el abandono del medio natural y la actividad en el entorno natural; el cambio climático; la falta de inversión y/o políticas de recortes en el sector forestal; la configuración en las últimas décadas de una zona de alto riesgo, la interfaz urbano-forestal; y la pervivencia del uso del fuego y la alta intencionalidad en el origen de los incendios.

En todas las causas descritas está siempre la responsabilidad, la mano o la inacción del ser humano. Quizás la última sea la más difícil de encajar incluso con la explicación de la actividad pirómana: causa recurrente en nuestro imaginario y que «nos libera» de culpa al resto de supuestos cuerdos. Sin embargo, según las informaciones en distintos medios, la motivación para generar un incendio no está tan clara en la mayoría de las ocasiones. En las causas que sí se identificarían estarían en primer lugar las quemas agrícolas y ganaderas (en principio, sin intencionalidad incendiaria) que luego se descontrolan. Las acciones derivadas de personas con problemas de salud mental, los actos de venganza, descuidos, actos de vandalismo, entre otros, serían otro origen de incendios que, combinados con el resto de factores descritos por el experto, generarían una situación como la que estamos viviendo.

Se han lanzado algunas propuestas para atajar el problema, como la que anunció Feijóo hace una semana, consistente en la creación de un registro nacional de pirómanos geolocalizados. Tal medida solo reduciría un porcentaje menor de esos incendios, ya que aún no se habrían abordado las causas profundas y estructurales que el responsable de Greenpeace explicaba. Tenemos entonces un problema del que de momento, además de ser espectadores de cómo se pasan el fardo Gobierno y algunas CC.AA., sólo se oyen ideas generalistas como «redimensionar» y «redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático», que no se han concretado en nada aún, pese a la clara identificación de los boquetes constituidos y hambrientos por donde las llamas encuentran su hábitat. Veamos qué haremos para que no se repitan otros veranos como este, ardientes en su primera definición.