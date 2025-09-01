El eclipse solar de 2026

Será un espectáculo celeste único. Mallorca, el próximo 12 de agosto, será uno de los enclaves con vistas privilegiadas al evento astronómico del siglo. La luna tapará completamente el sol justo antes de su puesta, se podrá enlazar el eclipse con las Perseidas. La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, reconoce que no tiene redactado todavía un plan de contingencia a un año vista, especialmente si se prevé una gran afluencia de gente coincidiendo con la plena temporada turística.

¿Como vamos a plantear la próxima temporada alta? ¿Vamos a seguir valorando las temporadas turísticas por los millones de turistas y de estancias? El modelo turístico «clásico» se fundamenta en la rentabilidad empresarial basado en el número de turistas que han elegido nuestras islas y que han desbordado todas las previsiones. Deberíamos de ir asimilando que la cantidad ni la rentabilidad a corto plazo ni el volumen de pernoctaciones, deberían marcar el éxito de las temporadas futuras. El nuevo «modelo» debería fundamentarse en la calidad de la oferta así como en una triple sostenibilidad: medio ambiental, económica y social.

No soy economista, ni pretendo fardar de experto. La inflación, otro aspecto relevante y preocupante, «empobrece» a la inmensa mayoría de trabajadores. Nuestra insularidad puede verse especialmente afectada por la escasez de algunos materiales y componentes, el precio de la energía y el colapso de la distribución marítima van a crear cierta escasez en el mercado. Los incrementos, lógicamente, tienen que ver con el aumento de los costes; y lo que parece indicar la llamada inflación de segunda ronda, que se produce cuando los productores trasladan a sus clientes los aumentos de precios que soportan al no poder interiorizarlos en su cuenta de resultados. Un escenario que afecta, sobre todo, a las pequeñas, medianas empresas y autónomos, cuya musculatura financiera es menor que en el caso de las grandes, lo que puede conllevar una pérdida de competitividad vía precios frente a las grandes corporaciones.

Con excesiva frecuencia creemos que únicamente deben escucharse las opiniones del sector empresarial (especialmente turístico y hotelero), sin considerar otros agentes. Si es cierto que el turismo es la actividad básica en nuestra comunidad, del cual vivimos todos directa o indirectamente, debería ser lógico que también nos ocuparan y preocuparan las opiniones de los ciudadanos, sea cual sea su profesión o segmento social.

Comienzan a oírse voces que proponen un modelo turístico sostenible en base a objetivos como crecimiento socioeconómico, para lo que se deberá trabajar en favor de la competitividad y rentabilidad del sector, apostando por la calidad, o aceleración del proceso de diversidad y transformación, preservando los valores naturales y culturales. Un beneficio social, para conseguir un reparto justo, vertebrando mecanismos de gobernanza participativa con las administraciones competentes, dado que no se trata solo de buscar la calidad y la mejora, sino también de posibilitar que el sector tenga capacidad de respuesta frente a nuevas perspectivas, concretamente la celebración del Eclipse del 2026 en Mallorca.