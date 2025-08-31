El problema migratorio de Baleares no son 49 niños

En el reparto de menores migrantes realizado por el Gobierno, Baleares y Madrid han elegido el camino de la confrontación pura y dura y no del diálogo, lo que, entre tanta demagogia, mina un poco más la confianza ciudadana en las instituciones y allana el camino a la ultraderecha. Y eso que Baleares cuenta con argumentos poderosos para la negociación. El principal de ellos, la explosión de la ruta migratoria entre Argelia y las islas, un corredor marítimo de pateras y muerte por el que han llegado a las islas solo en lo que llevamos de 2025 más de 6.500 personas, con una proyección de terminar el año en unas 12.000.

Solo esas cifras descomunales deberían conceder al Govern balear una atención preferente por parte del Gobierno en su política migratoria, si esta existiera más allá de los gestos. Pero no es así. El Ejecutivo central asigna a Balears la capacidad para acoger a 49 niños llegados solos a Canarias y Ceuta. Le cede su obligado cuidado y tutela. Y le amenaza con enviarle a la Policía si se declara en rebeldía. Lo que no son formas de llegar a un entendimiento cordial en una cuestión tan sensible.

Y Balears cumple su amenaza. Y recurre al Tribunal Supremo la asignación de menores migrantes del Gobierno: 49 niños vulnerables que ha puesto torticeramente en la cúspide de su problema migratorio, que no son ni nunca serán 49 niños abandonados, eso debería quedar fuera de cualquier discusión, sino haberse convertido en el destino final de la ruta de pateras de Argelia, sin recursos adecuados para el rescate en alta mar y tampoco para la acogida. Y lo que es más importante, sin que el Gobierno central haga nada para detener en origen ese flujo migratorio , en un país cuyas relaciones con España tanto han cambiado desde el pacto aún no explicado del presidente Sánchez con Marruecos de marzo de 2022 .

Una lancha de la Guardia Civil frente a una patera a la altura de la playa de es Caragol, en Santanyí / Joan Gelabert

El PP ha endurecido su discurso contra la inmigración irregular por mantener viva su confrontación con el Gobierno Sánchez y para intentar quedarse con el caladero de votos preferido de la ultraderecha. Y la presidenta Prohens se diría que quiere ser la primera de la clase en esa carrera, mezclando la acogida de 49 menores migrantes, a la que están asignados unos recursos adicionales del Estado de los que se habla, con el creciente problema migratorio que no puede resolver sola, sino pactando, con toda la oposición en el Parlament balear y sobre todo con el Gobierno central.