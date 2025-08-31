Luces y sombras de la temporada turística

Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes. / B.RAMON

La temporada turística que empieza a declinar ha aportado algunas novedades con respecto a las campañas precedentes. Uno de los fenómenos de nueva incorporación más sorprendentes, que ha cogido con el pie cambiado a casi todos, ha sido el de la pérdida de clientela por parte de bares y restaurantes en el punto álgido del verano. Este cambio de hábitos del consumidor no puede achacarse a la presencia de un menor número de visitantes, porque las cifras del flujo turístico hacia Mallorca son este año prácticamente idénticas a las del año precedente. Se ha vuelto a demostrar en el mes de julio en el que, si bien Son Sant Joan ha protagonizado menor número de movimientos aéreos que hace doce meses, las autoridades aeroportuarias han confirmado que ello no supone una pérdida de pasajeros porque los aviones, en general, son más grandes y han tenido mayor ocupación.

La alarma por la falta de clientela en las terrazas de bares y restaurantes se desató en Sóller para extenderse después a otros puntos de la isla. Algunos establecimientos han reconocido que se han visto obligados a despedir camareros en plena temporada. Los chiringuitos de playa también han acabado sumándose al lamento por la pérdida de clientela.

En principio, el sector de la restauración cargó el peso de la crisis –que no es uniforme porque no afecta a todos los locales y si lo hace es de forma desigual– al encarecimiento de los pasajes aéreos y de las estancias en los hoteles, lo cual repercute en una merma del poder adquisitivo de los turistas. En el caso de los chiringuitos de playa, el sector se ha quejado de que los clientes esperan al último día de estancia en la isla para acudir a sus establecimientos y eso en el caso de que les quede dinero de su presupuesto de vacaciones.

Pero, vistas las impresiones recogidas durante las últimas semanas, la visión empresarial no resulta del todo coincidente con la de los consumidores. Ha habido quejas por el alto incremento de precios y en algunos casos por la disonancia con la calidad del producto que se ofrecía en la carta. También es cierto que la oferta de establecimientos ha aumentado de forma considerable. Por otro lado, los restauradores con una clientela preferentemente local no se han quejado de la misma forma en que lo han hecho los orientados al turismo. Queda claro pues por donde se pierde el equilibrio.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, al ser interpelado sobre la cuestión, ha señalado que al final de temporada se hará el balance definitivo y que si la pérdida de clientes de los restaurantes es una cuestión de precios, al sector no le quedará más remedio que hacer una reflexión. Lo que está claro es que las ganas de terraza no se han desvanecido. Basta mirar lo concurridas que están en algunas plazas de los pueblos y el modo en que los vecinos de Palma han ido ocupándolas con los sopars a la llesca.