Cuando el dramaturgo Jordi Casanovas decidió llevar al escenario la atroz violación cometida en 2016 durante las fiestas de San Fermín, cambió el nombre de «La Manada» por «Jauría». A fin de cuentas, las manadas son mansas; las jaurías, no. Despiadada. Y eso que Casanovas no sumó ni una línea de ficción: la obra se construyó íntegramente a partir de las transcripciones del juicio, con las declaraciones de los acusados y de la denunciante narrando cómo cuatro hombres —entre ellos un militar y un guardia civil, y sí, la profesión importa— agarran a una joven de 18 años y la meten en un portal.

Y cuando uno cree que ya ha tocado techo la barbarie, que nunca más saldremos a las calles a gritar que no es no, que basta ya, el año pasado nos revolvió el estómago el juicio contra Dominique Pelicot, un anciano jubilado condenado por drogar y violar durante más de diez años a su esposa, Gisèle. La ofrecía a cualquier agresor en una sala de chat llamada «A son insu» (Sin su conocimiento), donde hombres compartían vídeos de agresiones sexuales y consejos sobre cómo dejar inconscientes a mujeres para cometerlas.

Le incautaron más de 20.000 archivos en una carpeta de su ordenador llamado ABUSOS. Allí, 128 subcarpetas organizaban meticulosamente nombres y fechas de las violaciones: «ABUSO/noche 26/05/2020 con MARC SODO, 5ª vez», «ABUSO/noche 09/06/2020 con Charly, 6ª vez». Los hombres debían desnudarse en la cocina, no oler a alcohol ni tabaco, ni tener las manos frías para no despertarla. El mismo Pelicot limpiaba los genitales de su esposa para no dejar rastros, ya que la mayoría no usaba preservativo.

Además de «el Monstruo de Aviñón», al menos 82 hombres más participaron en esas violaciones. Cincuenta fueron identificados y condenados. Hombres ordinarios, padres de familia, maridos. Entre ellos, un policía de prisiones, un corresponsal de prensa, un bombero, un conductor de ambulancia, un fontanero, jubilados y desempleados de entre 26 y 73 años. Sin nada en común… salvo ser violadores.

Y mientras los tribunales franceses dictaban sentencia, dos periodistas de la cadena alemana ARD denunciaban un chat de Telegram con más de 70.000 miembros en el que se compartían consejos para drogar mujeres junto a imágenes íntimas grabadas sin consentimiento de parejas, madres y hermanas.

La Policía Nacional desmantelaba en abril de este año otro grupo, también en Telegram, con filtraciones de OnlyFans. Hay 11 detenidos por obtener y vender contenido íntimo de más de 100 mujeres. Este mes, la Guardia Civil cerró otro chat con entre 400 y 600 participantes. El requisito para permanecer en él era publicar contenido a diario. Los integrantes se daban consejos sobre cómo conseguir relaciones sexuales y cómo grabarlas, sin consentimiento.

Y esta misma semana, la denuncia de la escritora y activista italiana Carolina Capria logró que Meta cerrara un grupo de Facebook llamado «Mia Moglie» (Mi esposa), donde casi 32.000 miembros compartían imágenes íntimas de mujeres. Sin su consentimiento. El grupo llevaba activo siete años.

Pero hay otro punto en común que no podemos obviar: además de agresores, son hombres.

En el último informe anual del Hospital Clínic de Barcelona, de enero a octubre de 2024 se atendieron una media de dos agresiones sexuales al día. El 99% de los agresores eran hombres que violaron a niñas y mujeres de entre 16 y 88 años. El 58% de ellas fueron atacadas por un conocido, en un entorno que podría considerarse «seguro», como su domicilio. Una de cada diez de estas violaciones fue grupal.

Y en el análisis publicado por el Ministerio del Interior, «Violencia sexual cometida en grupo», que estudia el perfil de 1.359 autores de delitos sexuales grupales, se observa que en las agresiones de más de dos participantes solo el 0,5% fueron mujeres, desempeñando roles más centrados en generar confianza en las víctimas.

Y como no existe un cromosoma violador, ni hay algo inherente a la genética o la biología, toca evaluar —¡desde los cimientos!— cómo se construye el género. ¿Qué lleva a tantos miles de hombres, desconocidos entre ellos, a generar estas macabras alianzas que a las mujeres no?

Culpar a las nuevas tecnologías o al porno —aunque ambos deban ser reseteados— se queda corto. Hay registros de violencia sexual grupal en contextos de guerra o rituales desde la antigüedad. Lo novedoso es la tecnología: Internet permite que miles de hombres se reúnan en un mismo espacio virtual, globalmente. Y la inmediatez y la magnitud de esos grupos refuerzan a los agresores para cometer sus fechorías.

En el sumario judicial del juicio de San Fermín aparece, en el análisis de antropólogos y psicólogos forenses, una idea inquietante: la agresión no era solo un acto sexual, sino una especie de «rito de iniciación». A fin de cuentas, el más joven aún no pertenecía al grupo de chat de «La Manada». Pero no era una manada, ahora lo sabemos. Era una de tantas —y despreciables— jaurías.