El verano en que se pusieron de acuerdo

Los helicópteros sobrevuelan las sierras, llevan agua, mucha agua. En el puesto de mando improvisado, presidente regionales y miembros del gobierno central, acompañados de sus respectivos equipos de expertos, diseñan la estrategia. Seriedad, pero trabajo y eficiencia. Roles bien definidos, no es el momento de buscar culpables, todo el foco en las soluciones.

Las cámaras captan a ministros y consejeros autonómicos a pie de campo formando una cadena para pasar cubos, sin importar el color de la camiseta… ni del partido.

En el Congreso, abierto de urgencia, vacío de gritos y repleto de ventiladores, se aprueban por unanimidad medidas urgentes contra los incendios: más brigadas, más drones, menos excusas. Las comisiones dejan de ser campos de batalla para convertirse en sesiones exprés de ideas prácticas.

Las redes sociales arden… pero de orgullo. El hashtag #EspañaUnidaJamásSeráVencida supera al #YTuMás y hasta los tertulianos parecen calmados. Tristes por la tragedia, pero con chispas de orgullo. Un conocido presentador de debate nocturno ha tenido que improvisar un programa sobre recetas de gazpacho, porque no había broncas que comentar.

En Mallorca, una macro pamboliada solidaria recauda fondos mientras consellers y portavoces de todos los partidos reparten raciones hombro con hombro. Algunos se animan a improvisar un equipo de futbito mixto entre el Consolat y la oposición. Camisetas color esperanza. Los reporteros gráficos emocionados. Alguno de ellos confuso, incluso contrariado.

Hasta en la política internacional ha habido eco: líderes europeos se interesan por «el modelo español de gestión de crisis». El mismísimo Parlamento Europeo propone instaurar un «mes de tregua constructiva» inspirado en la idílica España de agosto 2025. Los turistas, incrédulos, colgaban vídeos en TikTok titulados Spanish politicians, but make it friends.

Psicólogos y expertos en cooperación analizan el fenómeno: menos cortisol, más oxitocina. Y entonces…

Alarma del móvil. Calor asfixiante a las 07 am. Abro móvil, Diario de Mallorca. Portada: El presidente acusa, la oposición replica, las redes vuelven a arder de indignación y sarcasmo.

El verano soñado se evapora al despertar.

Quizá algún día, sin helicópteros ni incendios como excusa, el guion cambie de verdad. Hasta entonces, al menos nos queda la fantasía de imaginar que es posible.