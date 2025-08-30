Opinión | Tribuna
Endavant, Jaume!
Que no quedi per suports. Després de llegir l’article de Miguel Vicens publicat en aquest diari el passat 24 d’agost, m’he animat a aportar el meu granet d’arena en el desig de prompta recuperació d’en Jaume Anglada.
Vaig conèixer personalment en Jaume gràcies a la mediació de la meva bona amiga Maribel Morueco, exdirectora del Centre ‘Gaspar Hauser’ i una de les persones que apareix al vídeo de suport al popular cantant publicat recentment a Instagram. Tots tres vàrem engrescar-nos en un bell projecte relacionat amb l’autisme —trastorn que patia el segon dels nostres fills, traspassat ara fa 15 anys— i que consistí en dur a escena un petit muntatge basat en el poemari L’inquilí del gel, inspirat en l’anomalia que afectava el nostre fill. Record que en Jaume es va mostrar totalment obert i receptiu a aquella curolla, que finalment duguérem a terme a l’Auditòrium de Palma gràcies a la col·laboració altruista i desinteressada del seu director i propietari, Rafael Ferragut, i la implicació d’artistes com el mateix Jaume Anglada, l’Escola de Dansa Francisca Tomàs, Toni Pastor, Marta Elka, Armando Lorente, Joan Carles Bestard, Miquel Àngel Torrens, Pep Toni Brotons, Tomeu Ripoll, Elisenda Pipió, Elbio Nery, Marc Morueco, la pròpia Maribel... Concretament Jaume Anglada va musicar un dels poemes més significatius d’aquest recull, el que du per títol Cortesia, la lletra del qual diu així: Disculpau. / No hauríeu vist per aquí / algú així / més aviat menut, / corrent cap a la porta? / Avisau-me si passa. / I, per favor, / no li barreu el camí / ni el repreneu: / com vosaltres, / fa estona que el cerca.
Encara ara m’emocion, en escoltar aquest tema. I és que en Jaume sabia també de què xerrava, en parlar de trastorns del desenvolupament: ho vaig poder veure nítidament a través de les ninetes dels seus ulls, negres i humides per una emoció que amb prou feines podia dissimular. Aleshores vaig pensar, «aquest homo és un gran tipo», i no vaig equivocar-me. És vera que als assajos previs a l’estrena de l’espectacle —on també participaren nins i nines amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) del Centre ‘Gaspar Hauser’— en Jaume ens va fer passar una mica de pena, ja que sempre en duia moltes en marxa i fins al darrer moment no les vàrem tenir totes segures, amb ell... Però bé, que vos he d’anar a comptar, era en Jaume Anglada, si teniu a mà la contraportada del seu disc Temposinfónico (Blau, 2013), on apareix somrient i sostenint alhora un caramull de partitures musicals als braços, entendreu el que vull dir...
No és cap retret, evidentment. En Jaume és així, una mena de tot terreny capaç de cantar un horabaixa davant el rei al Club Nàutic de Palma i al cap d’un parell d’hores fer-ho en una gala o esdeveniment dedicat a la més senzilla i modesta de les causes. Com Miguel Vicens, vaig ser dels que vaig pensar el pitjor, quan va tenir l’accident que a hores d’ara el manté hospitalitzat i del qual sembla que s’està recuperant favorablement. De fet crec que tots ho vàrem pensar, en major o menor mesura. Però gràcies a Déu —o a qui sigui— en Jaume és viu, per a satisfacció seva i de tots els que l’estimam, que som legió, tal com va quedar de manifest a l’esmentat vídeo de suport publicat a les xarxes. Lo dit, un gran tipo, en Jaume Anglada.
