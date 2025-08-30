Bendito regreso de Ulises

Fotograma de 'El regreso de Ulises, 2025. / .

Imaginen un tsunami, sí, en una isla no es nada difícil hacerlo. Nos dan pocos minutos para evacuar el sitio y entre los diez mil libros solamente puedes empezar a correr con uno solo en la mano o bajo el brazo. Correcto: La Odisea. Por supuesto nada original, pero menos lo son prácticamente todas las obras que vinieron después. Las más recientes consideraciones de si el autor era o no era una mujer carecen de la más mínima importancia. Los que vivimos gran parte del tiempo en catalán, tenemos el lujo de la lectura y relectura de la inigualable traducción de Carles Riba. Hay algo de muy profundo en ese trabajo que incluso en el primer tercio del siglo XX estaba recomendado en algunas universidades castellanas por su excepcionalidad. Se hagan una idea de la fidelidad del lenguaje, para describir la cotidiana salida del sol el señor Riba surcaba la hoja en blanco ante tal reto con su espumoso: «Quan es mostrà en el matí, amb dits de rosa, l’aurora…» Cuando entras en esta película se abre un mar de espuma contra las rocas. Uberto Pasolini parece también jugar con las olas del lenguaje homérico centrándose en el tramo del retorno del rey de Ítaca. De manera muy convincente desmenuza en lo esencial la parte de una trama que viste todo el desenlace del clásico monumento griego. Sí, los clásicos ya advertían de la auténtica y genuina inutilidad de todas las guerras y además en boca de aquellos que volvían de ellas, habían participado y desde el honor y el dolor, a partes iguales, condenaban a una raza entera por ello, la humana.

Entre tanta morralla cinematográfica aquí estrenan un diamante y brilla en la oscuridad presente deslumbrando en los más ínfimos detalles de un film rodado en Corfú. Hasta los cánidos son de raza ibicenca o están muy cerca, los cerdos salvajes son la base de las bacanales y las libaciones en conjunción a una genuina mátrix narrativa de la primera novela de una parte de la Humanidad, aunque concebida en verso. En el libro de todos los libros esta dirección asume y reinterpreta los retos terribles de la inmediata contemporaneidad, equilibra la fácil reflexión para reinterpretar la absurdidad de un presente que pone al espectador ante el viejo y gastado espejo. Siglos más tarde Voltaire exculpará a Dios de la mediocridad de los hombres.

Si no fuese por el contraste del salir de Can Mir (Sala Augusta, nunca se olvida donde el padre de mi madre durmió obligado tantas horas durante unos meses) Juliette Binoche habría caído en lo panfletario en su última reflexión de no ser por el continente y la idoneidad del contenido en el terrible revival este 2025 en muchas regiones del mundo. Nada mal esta reflexión entre esas paredes aunque Penélope quizás lo hubiese dicho de otra manera después de 20 años de abstinencia. En todo caso el reparto no deja de ser un lujo y no creo que sea nada fácil mejorarlo. Este tándem ya ha coincidido en otras ocasiones: la camaleónica Binoche respirando en un mismo latido con un Ralph Fiennes en su papel de Ulises, que incluso canta las cuarenta a su hijo Telémaco (Charlie Plummer) que entre otros actores completan un gran reparto con la enorme e irrepetible Ángela Molina. Un gran reto en unos tiempos difíciles para la lírica, de una gravedad que acecha al mundo y lo que queda de sus democracias liberales, encumbrando de nuevo el viejo poema clásico, un bello canto a la contradicción humana.

Riba se preguntaba si en el mundo barbarizante de hoy (1948) había público para esto. Si contemplase el panorama actual por lo extremo y en continua polarización, seguramente no dudaría de la gran vista y el buen momento elegido por el director y la oportuna recuperación del mito. El espectador asiste a la versión cinematográfica más brillante de una obra en lo más alto de la literatura universal. Un poco más tarde llegarían otras obras, otros libros en el género de lo fantástico como la Biblia ya más repletos de efectos especiales. Los clásicos nos asisten y aquí los tienen.

Y todo en un mismo día (por la tarde esta joya de peli). Había empezado bien la mañana con una curiosidad. En una calle del municipio donde pago los impuestos, el anterior alcalde (PP) me comenta casi sin dejar de caminar «madre mía qué lío, esos tres jóvenes que ayudaste hace un año… ¡eran desertores!» . Le contesté que me alegraba mucho de saberlo, era imaginable pero no lo sabía. De haberlo sabido hubiese intentado ser mucho más ágil y solvente. Era el verano de hace un año. Caminaban por la carretera en la oscuridad, tres personas que se arrastraban deshidratadas y andaban desde Palma hacia la Serra por la cuneta, una chica y dos chicos ucranianos. Entre los 18 y 20 años. Los recogí y en casa se dieron manguera, llenaron cantimploras y cogieron algo de comer. En inglés decían que solo querían ir al bosque y hacer un fuego… los disuadí y busqué un rincón para pasar la noche en la escuela pública, por eso el alcalde se acuerda de mí (pongan un emoticono partiéndose), vamos que se puso contento. Esos críos eran demasiado jóvenes, simplemente buscaban una nueva Ítaca ante tanta barbarie. Lo único ciertamente bueno del turismo de masas es que es absolutamente incompatible con las guerras. Demasiada gente llenándose el hocico mientras envían a la guerra a los demás, o a los hijos de los demás. A todas y todos los responsables de tanta muerte y sufrimiento les deseo sinceramente la recuperada e impecable ira de Ulises y a esos chavales que hayan encontrado un buen escondite y no salgan aún. Viva el cine.