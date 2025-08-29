No consta una encuesta antes del verano sobre los preparativos de las distintas comunidades en vísperas de la temporada de fuegos. En junio, los gobiernos autónomos hubieran decretado unánimes que se habían reforzado los dispositivos, acicalado los vehículos mecánicos y exaltado la moral de los agentes humanos. Aparte de confirmar que sus respectivas regiones habían desplegado una actividad preventiva sin precedentes, hubieran aprovechado para reivindicar las competencias exclusivas sobre un despliegue antiincendios ejemplar. El resto es silencio, como dijo el bueno de Hamlet antes de morir.

A falta de documentación previa, la cuestión más candente (no hay juego de palabras) ahora mismo en España es la prevención de los incendios forestales. Para alcanzar esta erudita conclusión ha sido necesaria la combustión de 400 mil hectáreas de terreno. Es una superficie tan inasumible que equivale a 400 mil estadios de fútbol, a quince veces el tamaño de Ibiza, a la dimensión de provincias concretas. En solo un verano.

El cínico aportará que difícilmente un país desarbolado requiere un cuidado específico, una vez consumada la tragedia, y probablemente tiene razón. En realidad, se cumple la doctrina de la prevención a posteriori. Una vez que el desastre es irreversible, los esfuerzos se concentran en evitar su repetición. En el fondo, se aplica la soberbia de que no hay contingencia que pueda escapar al ingenio y la ingeniería humanos. En un rasgo de laicismo sorprendente en una sociedad que acaba de cambiar de religión verdadera, se niega la existencia de los cataclismos que la sabiduría legislativa anglosajona etiqueta como «actos de Dios» («acts of God»).

El ser humano es el único animal capaz de evitar un desastre cuando ya se ha producido. El provincianismo mental de la catástrofe única se debe a la reducción alarmante del margen de atención en la era TikTok, repasen los artículos que abominaban contra la brevedad de los spots publicitarios de dos minutos de duración. La polarización informativa es más peligrosa que la política. En agosto solo cabía hablar en lenguas de fuego, mientras subsistían o germinaban calamidades muy diversas. Un espectador desapasionado alegará que no se le ocurre mayor desgracia que la extinción forestal. Perfecto, ¿qué tal tres mil muertes causadas en España por el calor este verano, un 11M multiplicado por quince, siempre según los datos sanitarios oficiales y poco propensos a la exageración?

Hablando de prevenir con retraso, provoca cierta prevención concentrarse en exclusiva en la evitación de futuros incendios. Se subestima la capacidad de maquinación del planeta. Las catástrofes no se repiten, casi puede garantizarse que el siguiente batacazo distará de verse aureolado por el fuego. Sin salir de la década actual, se amontonan la covid, la guerra en el teatro europeo, un volcán canario, la dana levantina, el apagón nacional y la hoguera en curso.

La naturaleza muestra una creatividad desbordante aunque atroz, que acaba de aguar la prevención a posteriori. Algún experto pugnaría por la introducción de la corrupción política en el catálogo de desastres. Al fin y al cabo, la propensión al soborno ha adquirido la vitola de catástrofe natural irremediable, desde que Pedro Sánchez sentenció que «no existe la corrupción cero». Para compensar, la supervivencia del presidente del Gobierno certifica que la salud de una sociedad no se mide por su capacidad de evitar los «actos de Dios», sino por su habilidad en superarlos. Donde la capacidad de recuperación es tan importante como el olvido, porque el coronavirus sigue vigente, pero ya sin gozar de una atención desmedida.

Los políticos autonómicos y estatales han canalizado el fuego hacia sus intereses, cuando la realidad que siempre ataca por sorpresa padece una asociación elemental con el veraneo exculpatorio. Los incendios se desataron en el mes ocioso. Figuras tan dispares como Sánchez o Mañueco subestimaron en principios la fiereza de las llamas, el torpe tuit del socialista reclamando «precaución», pero quién puede reprocharle la ligereza a un gobernante en bermudas. Ningún mandatario queda exento de su responsabilidad, pero cuesta culparlos por haber cumplido con el ritual del desdén veraniego. Sobre todo, porque nadie ha demostrado que un país funcione peor cuando sus políticos están de vacaciones.

Asistir a un concierto de Taylor Swift también es política, que se lo pregunten a Kamala Harris. Por tanto, no puede asombrar que haya incendios de derechas y de izquierdas, según quién interprete la dirección del fuego. Sorprende rescatar de las llamas el narcisismo freudiano de las pequeñas diferencias, que ya permitió asignar una propensión ideológica a los virus de la covid y antes del sida. La transmisión y efectos de los bichos variaban según la inclinación de los especialistas consultados.

Porque la conclusión desoladora para los políticos es que los incendios no ganan elecciones. El fuego desolador de la sierra de la Culebra castigó en 2022 a Zamora, que aportaba al Congreso dos diputados de derechas por uno del PSOE. ¿Cuál fue el resultado en las generales de 2023? Dos a uno para la derecha.