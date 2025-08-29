Opinión
pedro de silva
Mi libro de agosto
A partir de la confesada deuda de Leonard Cohen con dos españoles, García Lorca y el joven y anónimo guitarrista gitano que le enseñó en tres lecciones el secreto de su arte, Miguel Barrero urde en El guitarrista de Montreal (Galaxia Gutemberg, 2025) un texto denso, venial solo de apariencia, del que el propio autor entra y sale a placer guitarra en ristre y en el que va tejiendo los tiempos de modo paciente y sabio hasta dotarlo de una atmósfera intemporal y casi ingrávida. La minuciosidad del detalle o la geografía urbana y la subordinación de planos y sucedidos, al modo Perec, ponen a prueba al lector urgente, pero merece de veras la pena aplicarse a este bello y alto merodeo, siempre con la música al fondo, hasta alcanzar el clímax de la literatura mayor en su capítulo 4 y último, al final del que afronta sin contemplaciones el Hallelujah, a su vez clímax y obra mayor de Cohen.
