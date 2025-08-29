Opinión | Tribuna
Ana Maria Muela
«La joventut de les Illes, una generació que lluita»
Malgrat el panorama actual, som una generació que no es resigna. Som la generació que ha dit prou al masclisme, al racisme i al feixisme
Diuen que els joves som d’extrema dreta, que som uns ganduls que no volem treballar, que som la generació «nini», que som la generació de cristall, i que només volem viatjar i malgastar els nostres diners. Són tòpics que es repeteixen una vegada i una altra des dels titulars, amb la intenció de dibuixar una joventut desmotivada, dèbil i incapaç de construir res sòlid.
Però la realitat és ben diferent. Som la generació a qui se li va prometre que, si estudiava, si feia esforços, si invertia temps i diners en formació i en treballar fort, podria aconseguir un futur digne. Ens van dir que la meritocràcia funcionava i que el sacrifici personal obria portes. I, tanmateix, ens hem trobat amb un mur. Ni feina digna, ni habitatge assequible, ni tan sols la seguretat de poder fer el nostre projecte de vida.
A les Illes, aquesta realitat encara és més crua. Els joves vivim una situació d’emergència residencial, on hem de destinar més del 130% del nostre salari al lloguer, amb les hipoteques inaccessibles i la majoria ens veiem obligats a allargar l’estada a casa dels pares molt més enllà del que voldríem. L’emancipació ja no és un pas natural, sinó un privilegi.
Patim un mercat laboral precaritzat, on l’estacionalitat i la temporalitat ens condemnen a encadenar contractes curts, sous baixos i jornades que moltes vegades freguen l’explotació. No es tracta de manca de ganes de treballar, sinó de falta d’oportunitats reals i d’un sistema de treball que està enfocat a viure per treballar i no treballar per viure.
També patim amb més intensitat la manca d’un transport públic eficient i assequible. Sense una xarxa de mobilitat digna, els joves quedam aïllats, limitats en les nostres possibilitats de feina, d’estudi o d’oci. Parlam constantment de sostenibilitat, però després el sistema ens obliga a dependre del cotxe privat, amb el cost econòmic i ambiental que això suposa.
Això deriva inevitablement en una salut mental fràgil. Perquè és imprescindible tenir un bon sistema de salut públic on aquest tema es tracti amb la importància que mereix, però no hem de dependre només d’això. La salut mental no és només una qüestió individual, sinó que té una base social i col·lectiva. No podem exigir a una generació que visqui tranquil·la quan viu sota la pressió constant de no saber si podrà pagar el lloguer el mes següent, si podrà mantenir la feina, si podrà accedir a serveis bàsics que haurien d’estar garantits en un estat del benestar com el nostre. Una bona salut mental comença per tenir garantides les condicions socioeconòmiques mínimes.
Però malgrat aquest panorama, som una generació que no es resigna. Som la generació que ha dit prou al masclisme, al racisme i al feixisme. La que surt al carrer per defensar els drets LGTBIQ+, la igualtat i la justícia social. Som els que hem crescut amb consciència feminista i ecologista, els que sabem que el futur serà verd i inclusiu o no serà.
I també som la generació que ha dit prou a l’explotació laboral, al capitalisme salvatge que ens vol cansats, atomitzats i sense forces per defensar el que és col·lectiu. Ens volen fer creure que només ens interessa l’individualisme, però la realitat és que cada vegada hi ha més joves organitzats, en sindicats, en associacions, en entitats juvenils i culturals, lluitant per canviar les coses des de baix i amb compromís.
Ens volen etiquetar amb prejudicis per silenciar-nos, però nosaltres tenim clar que no som una generació perduda. Som la generació que, malgrat les dificultats, vol viure amb dignitat, amb igualtat d’oportunitats i amb llibertat. I per això no callarem, perquè si alguna cosa hem après és que el futur no se’ns regalarà, sinó que l’hem de conquerir.
