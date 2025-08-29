El Estado es una entelequia

Cuando uno piensa en el Estado, imagina a una entidad que le proporciona seguridad. Más allá de lo que hayan dicho sobre él Weber o Kelsen, algo así como una entidad política soberana con un gobierno, un territorio y una población, con autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad y con el monopolio de la violencia legítima, uno le pide protección. No importa la forma que adapte, centralista, federal, monárquico, autonómico, confederal, republicano, la que sea, lo que importa es que cumpla su función. Y cuando se repasa la historia de este país, digamos de los últimos veinticinco años, se tiene la impresión de que el Estado existente, por muy costoso que sea, no ha cumplido con las demandas de quienes lo sostienen económicamente. El desempleo es el mayor de Europa. Ninguna universidad española figura entre las 150 mejores del mundo. Los profesionales de medicina y enfermería, deficitarios en España, emigran en busca de mejores condiciones. El sistema sanitario adolece de insuficiencia tanto en atención primaria como hospitalaria. Las infraestructuras del transporte, colapsadas. Los informes Pisa de la educación nos sitúan entre los peor valorados. Nuestra economía se sostiene gracias al turismo. Hay un déficit de 600.000 viviendas. En Mallorca y Ibiza, los empresarios tienen problemas para contratar empleados por la carestía de la vivienda. Los funcionarios, o no vienen o se van a las primeras de cambio por no poder soportar el coste de la vida. Los jóvenes no pueden emanciparse ni formar una familia. Si el PIB aumenta es debido a los sueldos bajos de la inmigración. Pero eso sí, el presidente del Gobierno dice que la economía va como un cohete.

A todo lo anterior hay que sumar los acontecimientos imprevistos. Repasemos los de los últimos años. La pandemia, el volcán de la Palma, la dana de Valencia o los incendios de este verano. ¿Es que ha habido una conjunción de esfuerzos entre todos los estamentos? Vimos que, ante el tsunami del covid, el Gobierno naufragó primero autorizando actos masivos como el 8 de marzo cuando ya se disparaba la pandemia. Desaconsejaba el uso de mascarillas. Y cuando se dio cuenta del desafío de la infección, cerró ilegalmente el Parlamento y con el decreto de alarma trasladó la responsabilidad a las autonomías. Las promesas de ayudas en La Palma todavía colean. La dana de Valencia evidenció la incuria de las administraciones, la valenciana y la estatal. Los incendios de este mes de agosto han evidenciado la existencia de protección civil como un simple mecanismo burocrático incapaz de arbitrar sobre el terreno los medios humanos y materiales necesarios para atender a la protección de personas, viviendas, recursos forestales y pecuarios. Las administraciones se han enzarzado en cuestiones como la competencia sobre emergencias, o sobre si el Ejército, más allá de la UME, debe involucrarse o no en las emergencias. La respuesta de la ministra de Defensa, «el Ejército no está para eso», es la quintaesencia de la frivolidad burocrática de la administración, ajena a la desesperación ciudadana ante las catástrofes. El recurso a la frialdad competencial expone de forma transparente la impúdica lucha sin cuartel entre fuerzas políticas que, más allá de conjurarse para afrontar los desafíos de las catástrofes, sólo están atentas al relato que les permitan mantenerse en el poder o acceder a él. Los partidos españoles han convertido al Estado en una superchería que solo sirve para asegurar la supervivencia de una casta parasitaria. No sirven al Estado, se sirven de él y haciéndolo lo desvirtúan. Casi hay que aceptar que los que hablan mucho no hacen nada mientras que los que nada hablan lo hacen todo. Se nos bombardea de continuo con la propaganda. La solución que da Sánchez a la catástrofe de los incendios es un «pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática». Carezco de competencia para diagnosticar si estamos o no en situación de emergencia climática. Lo que parece evidente es que la prevención inmediata o mediata de los incendios pasa por la limpieza y cuidado del monte, labores de vigilancia, prevención y castigo contra los pirómanos, mecanismos de protección civil efectivos e implicación de todos los niveles de la administración en afrontar de consuno y con todos los medios disponibles las catástrofes que se presenten. Y lo prioritario, sin duda, es desterrar de las mismas la condición de escenario donde desgastar al adversario político. Lo del pacto de Estado de Sánchez no deja de ser una treta más para conseguir una de las cosas más difíciles de la vida, que consiste en que no se comprenda lo que está clarísimo: que sólo ha salido de sus vacaciones en Lanzarote cuando los incendios ya asolaban campos y pueblos de CyL, Extremadura y Galicia; y se perdían vidas humanas.

Hay momentos o épocas en las naciones en las que se generan fuerzas impulsoras que las proyectan hacia el futuro, quitando valor a la vida personal y dándosela a la vida colectiva. El descubrimiento de América impulsó a España durante los siglos XVI y XVII. La revolución industrial y el empirismo impulsaron a a Inglaterra. El carbón, el petróleo, la energía barata y la inmigración europea impulsaron a Estados Unidos. Hubo un tiempo en que también en España, después de dos siglos de cainismo y guerras civiles y la larga noche de la dictadura, pareció que se generaba una fuerza impulsora generacional, acompasada con otra que emergía desde 1968 en las universidades europeas y americanas, una fuerza que parecía dirigirse hacia el futuro, en la que confluían vida personal y vida colectiva. Era la época de la Transición, en la que parecía eclosionar una energía y una creatividad apenas contenida por el tardofranquismo. El paso pacífico a la democracia, con el desgarro terrorista de ETA, fue la admiración del mundo. El país oteaba el futuro con un optimismo que tuvo su última expresión en la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. En un contexto internacional del fin de la Guerra Fría y de la ilusión de la aldea global y el liberalismo. El desgaste y relevo de la generación política de la Transición y los defectos incubados en la propia Constitución acabaron con el sueño regeneracionista y dieron paso a un nuevo tiempo en el que el país dejó de proyectarse hacia el futuro, en el que los antiguos sueños habían sido ya soñados.