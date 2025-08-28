‘Scroll’, o la vida superficial

Hace un tiempo que las redes sociales nos están colando un nuevo concepto: el scroll infinito, o el desplazamiento constante de imágenes, publicidad, mensajes y más publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok.

Así entramos en un bucle que se nos come el tiempo al ritmo del scroll: empiezas a pasar pantallas con el dedo y alguien te quiere dar a conocer unos ejercicios para superar una ciática, pero no los memorizas porque ya llega un gran gol de Lamine Yamal, filmado a cámara lenta, y de repente entran 20 fotos del viaje de tu amiga en Grecia, con música de Vangelis, y entonces, mientras admiras un templo griego, la pantalla se funde en negro para recordarte una cita de Gandhi: «No hay un camino hacia la paz, la paz es el camino». Te dices que estás de acuerdo, pero enseguida te atrae la publicidad de unas gafas de sol con la montura de madera, carísimas, y las olvidas para ponerte serio y ver las imágenes de destrucción de Gaza, y lees que el 83% de los asesinados por el Gobierno de Israel son civiles, y justo cuando te indignas, porque ¿cómo puede ser que alguien todavía dude de que esto es un genocidio?, aparece un joven checo que te cuenta cómo funcionan los trucos de magia de toda la vida, ¿y aún no tienes el nuevo filtro ecológico para mejorar el agua del grifo?, porque ahora una chica muy risueña te quiere decir cuáles son los cinco mejores restaurantes de Gràcia, y Morgan Freeman te recuerda que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, y un librero te dice que el nuevo libro de La Segona Perifèria, Ferrocarrils de Mèxic, de Gian Marco Griffi, es buenísimo, y te apuntas el título mientras una chica que no conoces juega con su perro y abraza un árbol, justo antes de que te distraigas viendo cómo se fabrican las piezas de Lego, y te entristezcas con las imágenes de un nuevo desahucio, qué terrible…

Y así, como un mantra, sigue el scroll infinito hasta que de repente alzas a la vista del móvil y han pasado dos horas, y no recuerdas nada, todo es un foie gras de imágenes y sensaciones confusas, y por no sentirte culpable llamas a alguien que tienes cerca: ¡ven, mira qué vídeo de un pato más gracioso!