Opinión | Tribuna
Serietat i responsabilitat a sa Pobla
Vàrem assistir ja fa més de un mes, a l’acte celebrat al C.P. Vialfás, on es va explicar en detall l’estudi informatiu ‘Para la ampliación de la Red de serveis ferroviaris de Mallorca. Prolongación de la Línea Enllaç - sa Pobla hasta Alcúdia’, per part de l’administració competent.
Arribarem a sa Pobla en ferrocarril, a la tercera estació que aquest municipi ha tingut al llarg dels quasi cent cinquanta anys de la posada en marxa del ferrocarril, que arriba el 1878 a una estació provisional ben prop dels magatzems agrícoles que fèiem del territori de sa marjal una important zona agrícola fins als terrenys guanyats a l’Albufera gràcies a la dessecació dels britànics el 1863, fet que motivà que el municipi pobler pogués emprendre el camí cap a la modernitat.
Amb motiu de la represa l’any 2000 del tram Enllaç-Sa Pobla, també va provocar una nova retirada de la línia cap a la segona estació. I fa pocs anys, per pressió de la nova ronda de circulació, es construeix una nova estació, fora d’aquest anell circulatori per l’ús dels vehicles de combustió fòssil i ara poc, a poc, elèctrica.
Aquesta xerrada informativa, continuació de la realitzada a Alcúdia fa una setmana, va comptar amb un buit a la taula que ja ens marcava que a sa Pobla les coses no serien igual. Com també fou la poca assistència a l’exposició que sobre la Història dels cent cinquanta anys del Ferrocarril a Mallorca es va realitzar aquests dies a Can Planes. Malgrat tot, serà el ple de l’ajuntament que el passat dia set d’agost va aprovar una moció que marca el camí i que conté tota una sèrie de punts que com entitat hem de recolzar en la seva integritat per la seva coherència i el no posar en dubte la necessitat de la posada en marxa d’aquesta ampliació de la xarxa ferroviària a Mallorca.
L’aspecte de «Minimitzar els impactes de les obres civils del nou traçat de tren, utilitzant llindars de finques i traçats menys intrusius, amb criteris de respecte agrari, paisatgístic i patrimonial.», ens xerra de donar sortida a unes peticions que cal avaluar i ponderar en la seva realitat. Tota obra pública de mobilitat té un cost privat en territori. Es tracta de minimitzar-lo, però no és el que marca la decisió de dur el ferrocarril al territori que ho necessita. El ferrocarril és una història d’èxit a Mallorca i uns dels grans errors de la nostra classe política fou el seu desmantellament i no haver arribat a Alcúdia fa cent cinquanta anys, tant com estaia previst. La configuració del nord de Mallorca i de les dues badies seria ben diferent.
El fet de gaudir dels paisatges que la nostra illa, que el nostre territori, els nostres sembrats, ens pot encara oferir, constitueix un nou element que sense cap dubte posarà valor a aquest nou recorregut. Estem per un recorregut en superfície, a diverses velocitats si cal, i que permeti un apropament del tren a les badies d’Alcúdia i Pollença amb visió d’aquesta terra que s’ha conformat mitjançant anys de feina i constància. Es tracta d’un paisatge creat pels homes i dones per aprofitar millor els recursos disponibles i modificar la natura per al seu aprofitament. Així ho hem expressat a les al·legacions presentades fa pocs dies, amb documentació al detall de possibles traçats, lluny de declaracions altisonants i genèriques i que ha contat amb una valoració positiva de de la plataforma Salvem sa marjal.
A més d’impulsar els dos projectes que estan sobre la taula, corredor de Migjorn i arribada a Alcúdia, tenim nous reptes, el primer, millorar i de manera important, el ferrocarril que tenim. Més plantilla a Serveis Ferroviaris de Mallorca, més combois i freqüències a les demandes dels seus usuaris, que recordem, no són els turistes que ens visiten. El segon, la línia de Manacor a Artà i Cala Rajada. És una demanda històrica que sempre hem de tenir sobre la taula i que aviat afegirem als estudis per a dur el nostre ferrocarril cap a Calvià. I el tercer, i el més important, dur de l’Estat el finançament que cal, aquest conveni ferroviari que en xerrem tant i que no arriba.
En aquest tasca, tots els estaments i representants polítics de les nostres illes ens tindran al seu costat.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares