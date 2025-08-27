Eusebio Poncela, puro actor

En la escena o en la pantalla, no confundirás a Eusebio Poncela con ningún otro. Un primer flash lo asocia a Marisa Paredes, dos actores que alcanzaban la pureza a través del sufrimiento, y que no se prodigaban ante los fuegos fatuos para evitar el derramamiento de una sola gota de su riqueza interpretativa. El ahora desaparecido surge de un Arrebato y se consolida para la fama fugaz con Los gozos y las sombras, por no hablar de Almodóvar. La peripecia de La ley del deseo sintetiza su carrera. Se reúne en Mallorca con Antonio Banderas para afinar los mecanismos de un rodaje que no solo iba a consagrar a todos los involucrados, sino que esbozaría sus trayectorias futuras.

Cara a cara con su antagonista, Poncela es el actor destilado que no admite distorsiones ni remiendos. Siempre impresiona, nunca se frena, sintetiza magistral la maldad inherente al alma humana. En un país civilizado sería shakespeariano, obligado a encadenar a sus edades respectivas a Hamlet, Macbeth (un tic) y al Rey Lear. No habrá concesiones. En cambio, Banderas era carne de Hollywood desde su aparición esmirriada y en pañales en La corte del faraón. Obedece a otras reglas, nadie se plantea si Humphrey Bogart sabía actuar, el malagueño es una estrella que ejerce su poderío cuando a Catherine Zeta-Jones le tiemblan las piernas al encontrarse en El Zorro.

Poncela tenía un punto Dorian Gray, pero también ese absolutismo dramático que obligaba a abstraerse de su físico para concentrarse en sus interpretaciones. En cualquiera de ellas, su firma servía de garantía. En Inglaterra le hubieran llamado Rupert Everett y hubiera inspirado un cómic detectivesco. En Latinoamérica se impone con Martín (Hache) porque Federico Luppi, el mejor malvado de la región, se contaba entre los muy escasos que podían replicarlo. En la estirpe de Rodero, cuesta confesar que el protagonista de Operación Ogro no cuenta con demasiados herederos, aunque a treinta años de distancia nos golpea una trepidación similar al disfrutar de Alberto Ammann.