Opinión | Tribuna
Indefensió apresa i habitatge: la taca que s’escampa a Balears
L’emergència habitacional a Balears, en camí de convertir-se en un problema estructural i instal·lada en el dia a dia, amenaça totes les capes de la població. Informes recents de la Universitat de les Illes Balears i de la Creu Roja mostren un augment alarmant de les persones i famílies amb infants sense llar, un nombre que en pocs anys s’ha triplicat a Palma.
El recurrent desallotjament de famílies en situació molt vulnerable, caravanistes o assentaments en llocs molt precaris, sense alternativa habitacional segura, evidencia que no existeix ni voluntat ni protocols eficaços per garantir el dret a un sostre, que només pot ser digne si és estable.
Aquesta situació va més enllà dels qui viuen al carrer. La inestabilitat habitacional afecta un nombre creixent de llars que, encara que no estiguin en situació d’emergència, viuen amb l’amenaça constant d’un desallotjament, pendents d’entrar dins el grup de ciutadans que han d’afrontar lloguers inassumibles o contractes precaris. Aquesta inseguretat residencial alimenta un fenomen conegut com a indefensió apresa: la convicció que res del que es faci servirà per canviar la situació, la certesa que no hi ha res que puguem fer i que ningú no pot ni farà res. És un efecte que s’estén sobre un teixit social debilitat intencionadament, per respondre a l’afany de benefici d’un model immobiliari i turístic que situa la rendibilitat per sobre del dret a viure amb dignitat.
La resposta no es pot limitar a mesures reactives. Cal actuar amb decisions concretes: suspendre els desallotjaments sense una alternativa habitacional segura i garantida, eliminar els dispositius d’emergència precaris i oferir habitatges pont que assegurin el dret a la vida amb intimitat. La resposta no es pot limitar a mesures reactives. Cal actuar amb decisions concretes: suspendre els desallotjaments sense una alternativa habitacional segura i garantida, eliminar els dispositius d’emergència precaris i oferir habitatges pont que assegurin el dret a la vida amb intimitat. En aquest marc, s’han de forçar acords amb allotjaments turístics, que també han de complir una funció social. I si a Andalusia s’expropien terres de cultiu per instal·lar-hi fotovoltaiques amb l’argument de «utilidad pública o interés social», també es poden expropiar drets d’ús dels dispositius d’allotjaments turístics abusius, fins i tot en pobles petits que han posat les seves infraestructures al servei d’interessos privats i excloents.
Cal impulsar plans insulars i municipals d’habitatge social que integrin la compra i rehabilitació d’immobles, la cessió d’habitatges buits i l’ampliació efectiva de la reserva de sòl per a habitatge protegit, amb mecanismes que en garanteixin el compliment. Igualment, s’ha de regular el lloguer turístic des d’una perspectiva social per preservar el parc residencial. És necessari desenvolupar una política d’habitatge vinculada a estratègies d’inclusió social i cohesió comunitària, amb programes estables de prevenció del sensellarisme i la protecció prioritària de la infància.
L’habitatge és un dret reconegut a l’article 47 de la Constitució Espanyola i en compromisos internacionals ratificats per Espanya, com el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. No garantir-lo no és només una decisió política: és una vulneració de drets fonamentals.
En temps d’indefensió apresa, interpel·lar els actors socials no és una opció: és un deure. L’omissió institucional i ciutadana davant aquesta crisi contribueix a normalitzar la injustícia. I quan una societat assumeix que viure sense un sostre digne és part del paisatge, deixa de ser únicament espectadora per convertir-se en autora del guió de la seva pròpia desigualtat.
