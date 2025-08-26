La hipótesis de la abuela sobre la menopausia y el liderazgo intergeneracional

La ayuda de los ginecologos es esencial para afrontar la menopausia. / Adobe Stock.

El papel de abuelas y abuelos en la crianza recobra hoy gran relevancia. Así lo destacaban informes recientes recogidos por Diario de Mallorca el pasado 26 de julio: en España, el 47% de los abuelos y abuelas cuida de sus nietos de manera regular y un 28,6% lo hace a diario. Son datos que ilustran su importancia en un contexto donde la conciliación entre trabajo y familia resulta cada vez más difícil. Esta información me recordaba la llamada «hipótesis de la abuela», que comentamos hace unos tres años en el excelente programa Els Dematins de Neus Albis en IB3 TV. Según esta hipótesis, la menopausia no es un simple declive biológico, sino la compleción de una etapa que da acceso a nuevas funciones vitales, incluidas las de liderazgo social. Forma parte de una estrategia evolutiva de nuestra especie que permite a las mujeres mayores seguir desarrollando su vida, plenamente, ejerciendo un liderazgo social que fortalece la supervivencia grupal. Evolutivamente, eso ha resultado más ventajoso para nuestra especie que prolongar 40 o 50 años más los esfuerzos reproductivos.

También me recuerda que las políticas que armonizan con lo más humano de nuestra biología son las más deseables y coherentes, incluidos los avances en conciliación familiar, impulsados por la UE con progresivo despliegue en nuestro país. A diferencia de la lógica destructiva de la guerra, estas políticas que fortalecen el estado del bienestar promueven una supervivencia colectiva que no depende del exterminio ajeno.

Desde la biología, puede sorprender que la menopausia es casi exclusiva de los humanos: las mujeres viven varias décadas más allá de su etapa fértil, no habiendo indicios de que sea un artefacto cultural; también se observa en poblaciones humanas aisladas sin acceso a comodidades modernas, con elevadas tasas de mortalidad, y donde las mujeres igualmente alcanzan una larga vida posreproductiva. Con todo, la menopausia como respuesta adaptativa parece desafiar la teoría darwiniana clásica, que predeciría ‘reproducción hasta la muerte’ como forma de maximizar la transmisión genética.

Es llamativo que, entre los miles de especies de vertebrados del planeta en condiciones de vida salvaje, la menopausia solo se ha detectado en humanos y en cinco especies de ballenas dentadas (narvales, belugas, ballenas piloto de aleta corta, orcas y falsas orcas u orcas negras). La longevidad posmenopáusica en estos cetáceos ronda los 50 años, como en humanos. En el resto de las especies, el declive reproductivo ocurre en paralelo al envejecimiento general, con la posible excepción de un grupo de chimpancés (Pan troglodytes) descrito más recientemente en Uganda. En especies domesticadas o en cautividad, inciden otros condicionantes y hay más excepciones.

Los humanos y las ballenas (mamíferos ambos) nos separamos evolutivamente hace unos 90 millones de años. Sin embargo, un estudio publicado en Nature en 2024, titulado La evolución de la menopausia en la ballena dentada (traducción del inglés), muestra que la vía que condujo a la menopausia habría sido la misma en estos cetáceos y en humanos. El estudio de datos de 32 especies de ballenas dentadas, apoyado en bases de datos y modelos estadísticos, estimó la duración de la etapa reproductiva (según recuento de cuerpos ováricos) y la longevidad en estos cetáceos. Los resultados revelaron un paralelismo notable entre la menopausia en humanos y en las hembras de las cinco especies de ballenas ‘menopáusicas’ que, interesantemente, vivían unas décadas más que las demás especies de ballenas. Es una evolución de la esperanza de vida sin un incremento paralelo en la edad en que ocurre la menopausia. Ello facilita la interacción de madres posmenopáusicas, ya abuelas, con los descendientes jóvenes, aportándoles apoyo sin que se genere competencia reproductiva con hijas o nietas ni conflictos por apareamientos intergeneracionales.

En estas especies, ya sabíamos que la muerte de la madre posmenopáusica se asociaba a mayor mortalidad de las crías adultas (hasta un 8% en el año siguiente), posiblemente por el papel fundamental de estas madres-abuelas como fuentes de conocimiento ecológico, muy ventajoso para la búsqueda de alimento y protección. Esta conducta, conocida como ‘hipótesis de la abuela’, comporta ventaja evolutiva al favorecer la supervivencia del grupo, especialmente en tiempos de escasez, cuando la selección natural actúa con mayor impacto.

Aunque se desconocen los mecanismos moleculares y los genes implicados, el descubrimiento reciente de un patrón similar en un insecto (el pulgón Quadrartus yoshinomiyai), podría arrojar luz. En esta especie, las hembras, al cesar su reproducción, asumen funciones de defensa de la colonia. Al ser fácilmente manipulables en experimentos genéticos, son un modelo prometedor para estudiar el enigma.

En definitiva, la función social y de apoyo intergeneracional de las madres posmenopáusicas ya abuelas habría sido un factor clave tanto en la evolución humana como en ciertas especies de ballenas. Existen indicios de su relevancia también en nuestra sociedad actual, aunque limitados por la deriva cultural humanoide acumulada en los últimos milenios. Aunque la ciencia aún enfrenta numerosas incógnitas, en el trasfondo de cómo distribuimos los recursos entre generaciones, entre ocupados y jubilados, y los todavía insuficientes apoyos a la conciliación familiar, persiste la huella de algunos genes de solidaridad que, presumiblemente, seguimos conservando para beneficio de las generaciones y sociedades futuras.